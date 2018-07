Metade das vagas reservadas será de ampla concorrência. A outra será definida por critérios de cor, da rede de ensino e da renda familiar (até 1,5 salário mínimo por pessoa da família). As cotas raciais terão proporção de vagas no mínimo igual à soma da porcentagem de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o Censo 2010 do IBGE.