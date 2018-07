Lei muda nome do Aeroporto São Gonçalo do Amarante (RN) A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei que altera o nome do Aeroporto São Gonçalo do Amarante (RN) para Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante - Governador Aluizio Alves. A Lei está publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circula nesta sexta-feira, 27.