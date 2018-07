Lei municipal exige que SP só use papel com selo verde Entrou em vigor na terça-feira a Lei n.º 15.464, que obriga os órgãos da administração direta e indireta do município de São Paulo, incluindo a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município, a usar papéis com certificação que comprove que a madeira utilizada na fabricação é oriunda de plano de manejo florestal sustentável. A lei é fruto de um projeto concebido no ano passado pelo vereador Floriano Pesaro (PSDB).