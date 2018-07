Lei proíbe protestos na sede do governo de SP, diz SSP Uma resolução da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo proíbe manifestações populares nas vias públicas nos arredores do Palácio dos Bandeirantes por ser uma área considerada de segurança. Por isso, segundo comunicado do governo do Estado, todos os protestos realizados na região das avenidas Morumbi e Giovani Gronchi e das ruas Combatentes do Gueto, Rugero Fazzano e Padre Lebret, na zona oeste da capital paulista, são desviados para outros locais, obrigatoriamente. A zona delimitada como Área de Segurança está decretada pela resolução 141, de 20 de outubro de 1987. "As vias públicas situadas ao redor do Palácio dos Bandeirantes, sede do Poder Executivo Estadual, são consideradas pela Resolução SSP (Secretaria de Segurança Pública) 141, de 20/10/1987, Área de Segurança. Por esse motivo, todas as manifestações populares programadas para esses locais são obrigatoriamente desviadas para áreas próximas, que não se encontram na zona delimitada pela resolução", informa a nota.