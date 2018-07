Lei que proíbe sacolinha já vigora em Marília A prefeitura de Marília, no interior de São Paulo, começou a distribuir ontem notificações aos estabelecimentos comerciais informando que estão sujeitos a multas de R$ 1 mil e até à cassação do alvará de funcionamento se desrespeitarem a lei das sacolinhas. A lei municipal que proíbe a distribuição de sacolas de plástico no comércio passou a vigorar no município na segunda-feira. As notificações, segundo o secretário de Serviços Urbanos de Marília, José Expedito Capacete, visam a orientar os comerciantes para adaptar os estabelecimentos às novas regras.