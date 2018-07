Lei Seca flagra motoristas no interior de São Paulo O feriadão de Carnaval ainda nem terminou, mas muitos motoristas já foram pegos no interior de São Paulo por dirigirem alcoolizados. Em Ribeirão Preto, no final da tarde de sábado, um motorista foi flagrado ao ser parado numa blitz da Polícia Militar na avenida Pio XII. Ele aceitou passar pelo teste do bafômetro que constatou 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido.