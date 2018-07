'Lei seca' leva a aborígenes australianos a cheirar gasolina

Autoridades australianas dizem estar preocupadas com o número crescente de casos de aborígines que passaram a cheirar gasolina depois que o governo lançou um plano para combater o alcoolismo e abusos infantis entre as comunidades aborígines no norte do país. Em 2006, a Austrália enviou tropas e equipes médicas para a região como parte de um plano bilionário para acabar com o alto consumo de álcool e abusos de crianças nessas comunidades. Líderes tribais, no entanto, afirmam que com a proibição da entrada e consumo de bebidas alcoólicas, os aborígines passaram a cheirar gasolina como forma de manter o vício e tentar "escapar da pobreza". A inalação de gasolina provoca uma sensação rápida de euforia e de "invencibilidade", mas seu abuso pode ter conseqüências graves, como danos cerebrais, depressão, pressão alta, problemas cardíacos e abortos. Segundo as autoridades, crianças de apenas cinco anos estão viciadas na substância. Autoridades locais introduziram algumas medidas drásticas para tentar conter o avanço do fenômeno, como enviar alguns dependentes para centros de reabilitação, além de introduzir na região um tipo de gasolina inodora. Segundo o correspondente da BBC em Sydney, Phil Mercer, a situação pode piorar nos próximos meses, quando o consumo da droga aumenta com a estação das chuvas. Nesta época do ano, muitas comunidades ficam isoladas pelas cheias dos rios e estradas interditadas, contribuindo para o agravamento da pobreza na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.