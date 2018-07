Lei seca: PM prende 26 motoristas na região de Campinas

Além de servirem de ligação da capital com o interior, essas rodovias são corredores do interior para o litoral norte e Rio de Janeiro e também acesso para o Circuito das Águas e Sul de Minas Gerais. "Houve um reforço de efetivo, com remanejamento de homens do serviço administrativo, cancelamento de folgas. A operação foi um sucesso considerando que em toda área do batalhão tivemos a ocorrência de apenas duas vítimas", afirma o tenente Ademir Thomaz Bravo, do 8º BPMR.

Ao todo, foram feitas 5 mil abordagens de veículos e motos das 18h de sexta-feira até as 12h desta quarta-feira, em toda área do 8º Batalhão, que vai de Casa Branca até a Grande São Paulo. Essa foi a primeira operação feita após o início das novas regras da Lei Seca, que tornaram mais rígidas as blitze nas rodovias e cidades do Estado. Os motoristas detidos excederam o limite de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido no bafômetro.