Lei Seca reduz em 6,9% mortes no trânsito paulista A fiscalização da Lei Seca, que proíbe o motorista de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas, fez com que o número de mortes no Estado de São Paulo caísse 6,92% na comparação entre os períodos julho de 2007 a abril de 2008 e julho de 2008 a abril de 2009. O número de feridos no trânsito também teve queda: de 23,2%. Os dados são do levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgado hoje em evento no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o estudo, por dia, a restrição ao álcool para quem dirige evitou em média uma morte e 96 feridos.