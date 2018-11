Lei Seca reduz número de mortes em 63% em SP, diz IML

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou nesta sexta-feira, 18, que Instituto Médico-Legal (IML) registrou nova redução no número de mortes por acidente de trânsito na capital paulista. O levantamento indica uma queda de 63% após a adoção da lei 11.705, que tornou mais rígidas as punições para quem consumir álcool e dirigir. O número corresponde a comparação entre as três primeiras semanas de junho, antes da 'Lei Seca', e as três seguintes. Veja também: Os efeitos do álcool e os limites da Lei Seca Lei seca tem aprovação de 72% em São Paulo Entenda os principais pontos da Lei Seca Motorista supostamente bêbado bate com Porsche em SP No primeiro período, a média era de 11,7 mortos por semana - referente aos quatro dias. No segundo, ela caiu para 4,3. A SSP considerou o "número bastante significativo", levando-se em conta a redução da veículos em circulação em decorrência das férias. Segundo a pasta, a pesquisa foi feita entre quinta e domingo por neste período ser "mais freqüente a associação de álcool e direção".