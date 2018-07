Lei sobre cotas nas universidades é publicada no DOU Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU) a lei que estabelece cotas para ingresso nas universidades. De acordo com o texto, as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo, por curso e turno, no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.