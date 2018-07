Lei troca multa de trânsito por advertência em SP

De acordo com o autor da proposta, vereador Francisco França da Silva (PT), o objetivo é aplicar a legislação para educar os motoristas e barrar a chamada indústria da multa. "Se houver reincidência, aí sim o infrator deve ser multado", disse. Segundo ele, a medida educativa prevista no código não é cumprida. "Os motoristas flagrados por radares recebem a notificação e, se entram com recurso, geralmente este é julgado improcedente. Mesmo sendo primários, ou seja, que estejam cometendo a infração pela primeira vez, eles acabam pagando a multa".

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram aplicadas 43,1 mil multas de trânsito na cidade, sendo que 80% por exceder o limite de velocidade em até 20%. Em grande parte, as multas foram aplicadas com base em registros de radares fixos ou estáticos (móveis). A arrecadação mensal da prefeitura com infrações de trânsito é de R$ 1,1 milhão. Desde o ano passado, a cidade conta com fiscais de trânsito, chamados "amarelinhos" por causa da cor do uniforme, e eles também têm autorização para multar.