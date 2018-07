Leia a íntegra do texto 'Folclore de O Guarani', de Hélio Damante

À primeira voltaremos oportunamente, se alguém, melhor credenciado, não se habilitar antes. Da segunda - tema que nos seduz há muito - cuidaremos aqui e num próximo artigo, "data venia".

A questão preliminar reside em saber se se pode falar em folclore (cultura espontanea?) de uma obra de alta erudição musical, como é o caso. O Canto Gregoriano testemunha em favor da tese, seja nas variações rítmico-modais com que ingressou na musica popular brasileira, já o demonstrou o padre José Geraldo de Souza (1), seja até mesmo no latim estropiado - e com significado peculiar - que remanesce nas ladainhas da roça.

Caso Inverso da tragédia geral: o mito (folclore) que se faz teatro (erudição) ou até da própria ópera, quando recolhe manifestações folclóricas tipicas, principalmente coreográficas. Nem esqueçamos que "O Guarani" é uma "ópera-baile".

Muito embora, ao contrário da operata (vide viuva Alegre), não seja a ópera um gênero "popular", salvo entre os povos embalados no berço pelo bel-canto, como o italiano ou o alemão, dela se vulgarizam em tôda a parte os "grandes momentos". Melodias e árias trauteadas até no chuveiro, como sucede com trechos da "Traviata", da "Tosca" do "Barbeiro de Sevilha".

O Conselho Internacional de Musica Folclórica, reunido em São Paulo em 1954, responde com sua autoridade à indagação de até onde isto possa ser considerado folclore, ao assinalar que a concepção de musica folclórica "é válida também para a música que, embora criada por um compositor individual (sem levar em conta o seu grau de cultura, acrescentaríamos), foi aceita e incorporada na tradição oral viva de uma comunidade" (2).

De Carlos Gomes, sem esquecer o Quem Sabe, preenche plenamente êsse requisito a abertura de "O Guarani", a tal ponto fixada na alma popular brasileira que se a considera, unanimemente, um segundo Hino Nacional.

Não obstante erudita e tecnicamente européia, envolve - ou veio a envolver - aquêles critérios de brasilidade que Mário de Andrade estabeleceu para a musica popular brasileira. Os quais critérios têm etapas históricas e independem da origem étnica dos textos, firmando-se assim intrínseca relação entre "Brasil histórico e musical" (3).

Logo fêz-se a abertura de "O Guarani" peça obrigatória dos concertos de banda nos dias de guia como o 7 de Setembro (concertos abertos com o Hino Nacional e "fechados" com a Sinfonia) e já a ouvimos tocada até em procissões. Foi es\sa certamente a ponte para a sua rápida popularização e as variantes que ensejou.

Sem falar nos numerosos pol-pourris inspirados a centenas de compositores e mestres de banda, desde os que se ouvem no Municipal até aquêles, por vêzes de autoria desconhecida, que as "furiosas" fazem romper nos coretos ou desfiles. Quase sempre com aproveitamento da frase musical inicial do dueto de I Ato - "Sendo una forza indomita", tema que nucleia a Sinfonia, o romântico apesar da fôrça indômita.

Não tendo a abertura, como é claro, partes cantadas, deu azo a uma série de variações no cancioneiro das ruas ou no erudito, inclusive no escolar caído em desuso e cujo levantamento ainda está por fazer-se. Seremos gratos ao leitor que nos der indicações a respeito, especialmente de partes cantadas, como os versos ingênuos adiante reproduzidos, recolhidos na tradição oral de nossa casa e que honestamente não sabemos dizer se são ou não anônimos.

Cantados em lá com a musica dos dois grandes momentos finais bisados da Sinfonia, êles nos foram ensinados em "petit comité" pela tia e professora Violeta Moreira, na antiga Escola "Lealdade e Firmeza", mantida por uma Loja Maçônica ("7 de Setembro") no então ainda suburbano bairro da Penha:

Simpática moreninha

Como a pomba juriti,

Formosa como a rosa

Tens o odor do bogari.

Debruçada à tua janela

Numa tarde eu te vi,

Estavas tão sedutora

Que fiquei louco por ti.

Aos meus tormentos tu podes,

Se quizeres, dar um fim,

Dizei também morena

Se assim gostas de mim.

O tratamento pronominal dá a êsses versos, de uma brasilidade pura, o sabor das "Modinhas Imperiais" (Mario de Andrade); dos "Salões e Damas do II Reinado" (Wanderley Pinho) ou das "Serenatas e Saraus" (Melo Morais Filho). Sinal seguro de sua hancianidade, mas talvez um ponto a menos, ao ver dos rigoristas, para seu valor folclórico lato. Todavia, não se lhes aplicará, ao pé da lêtra, os mesmos canones definidos pelos entendidos e aos quais nos reportamos acima?

De qualquer modo, a famosa abertura tocou o estro poético e o veio musical de nossa gente, tornando-se tema de seu folclore, como estamos procurando demonstrar. É, porém, posterior á estréia de "O Guarani" no "Scala" e ás suas primeiras apresentações no Brasil (março e dezembro de 1870, respectivamente). A protofonia original, informa-nos o Já citado padre Geraldo, não tinha a sua musicalidade e perdeu-se. Sem excluir a hipótese de que o próprio Carlos Gomes lhe desse merecido fim, pois o ótimo anula o menos bom.

A definitiva, escrita para a apresentação da Feira de Milão em 1871, só em fins dêsse mesmo ano deve ter sido tocada pela primeira vez no Brasil, para cair no gôsto do povo e, suprema consagração, refluir no carnaval, como veremos.

