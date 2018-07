Leia depoimentos sobre Ruy Mesquita

Dilma Rousseff

Presidente

"Ruy Mesquita foi um homem de convicções. Diretor do jornal O Estado de S. Paulo, criador do inovador 'Jornal da Tarde', Doutor Ruy - como era conhecido - foi símbolo de uma geração da imprensa brasileira. Neste momento de dor, presto a minha solidariedade à família e amigos."

Michel Temer

Vice-presidente

"O jornalista Ruy Mesquita honrou a tradição profissional de sua família, exercendo com zelo e isenção a atividade jornalística durante toda a sua longa e produtiva vida. Foi um profissional do texto e da apuração, do olhar atento e da percepção das transformações sociais, tornando-se um dos mais respeitados jornalistas do País.

Dirigiu, nos últimos anos, O Estado de S. Paulo com firmeza, criatividade e talento. Sua perda deixa uma lacuna difícil de ser preenchida. Neste momento, envio minha solidariedade à família e aos muitos amigos."

Geraldo Alckmin

Governador de São Paulo

"Com a morte de Ruy Mesquita, diretor de O Estado de S. Paulo, o Brasil perde um de seus homens públicos mais indispensáveis. O doutor Ruy, como era chamado, lutou ao longo de décadas por um país verdadeiramente livre e republicano. Era um homem culto e honrado, um jornalista talentoso que enxergava como poucos os perigos do populismo e de todas as outras forças, veladas ou confessas, que emperram a transformação do Brasil em uma nação moderna. Nos últimos anos foi o responsável direto pelos melhores editoriais da imprensa brasileira, balizando, com seu bom senso avassalador, o debate político e econômico. Seguindo uma tradição muito cara à família Mesquita, teve reconhecida em vida sua coragem em favor da liberdade de imprensa. É grande a nossa perda no dia de hoje.

Em meu nome, no de minha família e do Governo do Estado de São Paulo, presto homenagem a este grande paulista e transmito à sua família nosso sentimento, solidariedade e orações."

Fernando Haddad

Prefeito de São Paulo

"São Paulo e o Brasil se enlutam pela morte de um notável jornalista que promoveu o embate franco de ideias e que fará falta ao País."

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente

"Lamento a perda de um grande amigo. Ruy Mesquita foi um combatente, lutou sempre por seus valores. Na época mais difícil da ditadura resistiu com coragem. É uma grande perda para o jornalismo brasileiro."

Luiz Inácio Lula da Silva

Ex-presidente

"Ruy Mesquita era um desses raros exemplos de dono de jornal apaixonado pelo jornalismo. Pelo jornalismo e pela política, com a qual conviveu desde menino, ao acompanhar o pai no exílio. Ele deixa no jornalismo brasileiro uma marca fundamental: a criação do 'Jornal da Tarde', que revolucionou a imprensa nos anos sessenta. Pessoalmente guardo dele uma boa lembrança. Em 1978, no início da minha trajetória como líder sindical, Ruy Mesquita me entrevistou por quatro horas. Não revelou qualquer preconceito e conduziu a entrevista com o espírito aberto de um bom repórter. Nessa hora de tristeza, presto minha solidariedade à família e a seus amigos."

Thomas A. Shannon

Embaixador dos Estados Unidos no Brasil

"Em nome da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos da América no Brasil gostaria de manifestar as minhas sinceras condolências e sentimentos, extensivos à Sra. Laura Maria Sampaio Lara Mesquita e a todos os familiares, bem como aos seus colegas de trabalho pelo falecimento do jornalista Ruy Mesquita. Ficamos com a lembrança e o legado de suas contribuições. Ruy Mesquita exerceu seu papel com extrema competência e dedicação ao País."

Senador Aécio Neves

Presidente nacional do PSDB

"A morte do jornalista Ruy Mesquita causa grande pesar a todos que militam pelo país. Dr. Ruy esteve entre os brasileiros notáveis que estabeleceram os pilares do jornalismo brasileiro. Foi um intransigente defensor da liberdade de imprensa e opinião, dono de um estilo marcante em seus tradicionais editoriais do Estadão, agora para sempre inscritos na história da imprensa no país. Sua atuação para consolidação do grupo Estado de S. Paulo serve de exemplo para as novas gerações, deixando como legado sua altivez e admirável capacidade de trabalho, honrando, assim, a tradição da família Mesquita. Meus sentimentos aos seus familiares."

José Serra

Ex-governador de São Paulo

"A primeira vez que vi o Ruy, eu era estudante, presidente da UEE. Estávamos num debate no Sedes Sapientiae, num auditório com mais de 500 pessoas, todos jovens entusiasmados com a Revolução Cubana e de posições bastante radicais. E o Ruy estava lá sozinho, no centro da mesa, expondo ideias contra a corrente do local. Nós dois debatemos de forma veemente, mas sempre educada. Três coisas me deixaram muito impressionado: a coragem com que encarou a situação, a tolerância com opiniões divergentes, e a fala fácil, clara, e com uma ironia até gostosa, mesmo para quem fosse alvo dessa ironia. Eu já fazia algo que sempre faço, que é avaliar com quem estou debatendo, e essa primeira impressão sobre o Ruy foi marcante. Isso foi no segundo semestre de 1962.

No ano seguinte, voltamos a debater, dessa vez em uma TV, creio que na TV Paulista. Ele na mesa, e eu em pé, com um grupo de estudantes, ao vivo. Ele falava sobre a invasão da Hungria pelos soviéticos em 56 e a da construção do Muro de Berlim. E eu argumentava, como muitos de nós fazíamos, questionando qual era a relação entre o muro e a pobreza no Brasil, a desigualdade, a mortalidade infantil. Até porque eu não era admirador dos soviéticos, não acreditava que o Brasil pudesse se transformar em um regime comunista. Com o tempo, vi que muito do que o Ruy dizia nessa época fazia sentido.

Quando eu voltei ao Brasil, após 14 anos de exílio, nos encontramos num bar que havia na Oscar Freire, por intermédio de um amigo em comum. Desde então, com alguma frequência nos encontrávamos para conversar, ou melhor, para discutir o Brasil. Com ele, você obrigatoriamente discutia o Brasil. Ele era um homem de espírito público, com bandeiras sobre o Brasil, análise sobre o mundo. Do exílio eu me lembro de ter ficado impressionado com a resistência à censura feita pelo Estadão e pelo JT, e sabia que isso tinha envolvimento do Ruy. Era um jornalista com muita capacidade intelectual, de visão e análise sobre o Brasil e sobre o mundo."

Henrique Eduardo Alves

Presidente da Câmara dos Deputados

"O Dr. Ruy Mesquita foi um exemplo para toda uma geração nos tempos mais difíceis para a imprensa. Ele, seus familiares e os profissionais do jornal O Estado de S. Paulo dedicaram toda uma vida à construção da democracia, da cidadania e da liberdade e deixaram lições imorredouras. Cabe ao Brasil homenageá-lo e reverenciá-lo."

Antonio Anastasia

Governador de Minas Gerais

"Apresento minha solidariedade e dos mineiros aos familiares, amigos e colegas de trabalho do diretor de ‘O Estado de S. Paulo’, Ruy Mesquita, neste momento de dor por seu falecimento. Homem de princípios, ele foi um grande jornalista que, fiel à tradição de sua família, pautou a vida profissional pela coerência e pela defesa da liberdade de imprensa e de opinião"

Jaques Wagner

Governador da Bahia

"Em meu nome e de todos os baianos expresso as homenagens ao jornalista Ruy Mesquita, que, ao longo de toda a sua vida, defendeu implacavelmente a democracia, a liberdade de expressão e de imprensa e os direitos humanos."

Sérgio Cabral

Governador do Rio de Janeiro

"Ruy Mesquita comandou o Estadão nas últimas décadas mantendo a credibilidade e a confiança dos seus leitores em um veículo secular e admirado por todos os brasileiros."

Beto Richa

Governador do Paraná

"O Brasil perdeu hoje um grande cidadão, Ruy Mesquita. Recebo esta triste notícia no exterior e faço questão de externar meus sentimentos à família Mesquita e a todos aqueles que prezam o jornalismo como instrumento de mudanças e evolução da sociedade. Meu pai, o ex-governador e senador José Richa, sempre que ia a São Paulo fazia questão de visitá-lo e de conversar longamente com ele, especialmente sobre as transformações do país e a importância de veículos democráticos como O Estado de S. Paulo em todo o processo político e econômico brasileiro. A liberdade de imprensa era inquestionável tanto para um como para outro e Ruy Mesquita sempre mostrou isto na teoria e na prática, ao longo de décadas dedicadas ao jornalismo. No retorno de meu pai à nossa casa, ele contava pormenores de sua conversa com este brasileiro que aprendi a admirar desde cedo. Esta admiração aumentou em algumas vezes em que nos encontramos na própria sede do jornal. O Brasil, tenho certeza, já inscreveu o nome de Ruy Mesquita em sua história de cidadania."

Rodrigo Mesquita

Filho

"Foi o último grande jornalista do século 20. Ele deixa a lição de que a missão do jornal é perene. Jornais sempre foram meios das elites. Eles nunca vão competir com a audiência da televisão, a audiência da internet, nada disso. Agora, é uma plataforma de articulação da sociedade. Você encontra ali um retrato diário e hierarquizado do conjunto das informações que nos preocupam. Jornalismo não é só distribuir informação. Você precisa ter um ponto de encontro, um ponto que seja uma referência para uma discussão, uma reflexão de onde estamos e para onde vamos. É assim que ele olhava o jornal e assim que nós vamos continuar olhando o jornal também".

Gilberto Kassab

Presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo

"O Brasil perdeu hoje um dos principais defensores da liberdade de expressão e da democracia da sua história. Com poemas e receitas culinárias, Dr. Ruy Mesquita resistiu à censura prévia e, assim, combateu o regime totalitário em nosso País. Jornalista por excelência, inovou ao criar e lançar o Jornal da Tarde, e, posteriormente, assumiu o Estadão e passou a cuidar pessoalmente dos editoriais, considerados os melhores da imprensa brasileira. Construiu assim, uma obra e uma biografia que honram a todos nós brasileiros e são motivo de orgulho para toda a sua família, parentes e amigos, com os quais me solidarizo."

Gilmar Mendes

Ministro do Supremo Tribunal Federal

“O Brasil perdeu um operário da democracia, um feroz defensor da liberdade, valores que sempre nortearam o jornalismo maiúsculo do Grupo Estado. A coragem, a lucidez, a autonomia, a admirável coerência do Dr. Ruy haverão de continuar norteando aqueles que prosseguem honrando o legado familiar dos Mesquita, que, por mais de um século, vêm demonstrando incondicional amor à verdade e ao País.”

Antonio Patriota

Ministro das Relações Exteriores

"É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento de Ruy Mesquita. Defensor incansável dos ideais republicanos, o jornalista iniciou suas atividades no "Estadão" na seção "Internacional", e em 65 anos de trabalho, fez o Grupo Estado voltar os olhos para o mundo, antes mesmo de a globalização consolidar-se como fenômeno nos meios de comunicação. Graças a seu ofício diário, contribuiu de modo concreto para a inclusão da diplomacia e da política externa no debate nacional."

Garibaldi Alves Filho

Ministro da Previdência Social

"No momento em que o Brasil se despede do jornalista Ruy Mesquita, gostaria de me solidarizar com a sua família e seus companheiros do Grupo Estado e reiterar a minha admiração por este ilustre brasileiro. O "Dr Ruy" será sempre lembrado pela luta constante em defesa da democracia e das grandes questões nacionais. Um exemplo para as futuras gerações."

Marta Suplicy

Ministra da Cultura

“É um dos grandes jornalistas brasileiros que se vai. É o fim de uma era.”

Ives Gandra Martins

Jurista

"É uma grande perda para os familiares, para todos os amigos e para o Brasil."

Edemir Pinto

Diretor-presidente da BM&F Bovespa

"A BM&F Bovespa manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita, diretor do jornal O Estado de S. Paulo. Além de comungar dos mesmos princípios e ideais do Dr. Ruy e da família Mesquita, em sua incansável defesa da livre iniciativa e da liberdade, a vida da Bolsa de São Paulo sempre esteve muito próxima do Estadão, com quem possui uma relação centenária. Desde o seu primeiro pregão, em 23 de agosto de 1890, a Bolsa esteve retratada de forma fiel nas páginas do jornal, então, A Província de S. Paulo. À família do Dr. Ruy, os nossos pêsames nesse momento de dor pela perda do ente querido."

Samuel Moreira

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

"A partida de Ruy Mesquita deixa uma enorme lacuna, não apenas nas páginas do ‘Estadão’, mas na vida política do Brasil. Em toda sua trajetória, Dr. Ruy foi sempre um referencial de cidadania e coerência. Tomou posições firmes em defesa da liberdade, democracia e iniciativa privada. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado, transmito à família e aos colegas de trabalho nossos profundos sentimentos."

José Américo

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

"A democracia e o jornalismo brasileiro acabam de perder uma de suas figuras mais representativas. Ruy Mesquita tem espaço marcante na história do Brasil como criador de produtos editoriais relevantes como o ‘Jornal da Tarde’ - periódico que revelou talentos jornalísticos -, tendo também colocado a reportagem na luta contra a opressão e na defesa dos direitos humanos. Ficou na memória de todos, inclusive, a adoção de receitas de bolo e poemas de Luís de Camões nas páginas do ‘Estadão’ e do ‘JT’, ocupando lugar das notícias censuradas pela ditadura militar. Por tudo isso, o jornalista Ruy Mesquita fará muita falta ao ambiente jornalístico do País e à vida política brasileira."

Andrea Matarazzo

Vereador e ex-ministro

"O Dr. Ruy deixa uma página em branco na imprensa. Um símbolo da imprensa brasileira e um dos grandes defensores da nossa democracia. Sempre foi uma referência, um homem corajoso, que defendeu sempre suas convicções com muita garra, com muita certeza. A maior marca que ele deixa é a defesa da democracia."

Luiza Erundina

Deputada

"Aos familiares e amigos do Dr. Ruy Mesquita, minha profunda solidariedade pela perda inestimável que acabaram de sofrer. Cumprimentos respeitosos."

Paulo Maluf

Deputado federal pelo PP

"Expresso minha solidariedade a família de Ruy Mesquita. Um grande jornalista que pautou sua vida, por princípios e que, no jornalismo fez da luta pela liberdade de imprensa sua bandeira permanente. Deixa aos filhos e netos um legado, uma lição de vida."

Chico Alencar

Deputado federal pelo PSOL

"Manifesto à família Mesquita o pesar pelo falecimento do jornalista dr. Ruy. Do inovador e infelizmente extinto Jornal da Tarde ao encorpado e tradicional Estadão - que tem uma das maiores equipes na cobertura do Congresso Nacional -, as publicações do Grupo Estado, em suas reportagens, cadernos e colunas, são leitura obrigatória para quem busca informação - como as sobre a elucidação dos crimes da ditadura, de Leonencio Nossa (p. A4). A competência de seus profissionais e a resistência à persistente censura é digna de nota. Mesmo em campo ideológico distinto, considero também louvável o jornal assumir claramente sua posição nas eleições, enquanto outros sustentam uma falsa 'neutralidade'. Mas a melhor reverência à memória do dr. Ruy não são os elogios que possa receber, à esquerda e à direita. O comovente "Haverá sempre moicanos", de Fernão Lara Mesquita, seu filho e amigo, na edição de hoje, é tudo que um ser humano gostaria de ler e merecer."

Carlos Sampaio

Líder do PSDB na Câmara dos Deputados

"Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Ruy Mesquita, diretor do renomado jornal O Estado de S. Paulo. Aos 88 anos, deixou um legado de defesa intransigente da democracia. O dr. Ruy fez história na imprensa brasileira por sua resistência, correção e seu profissionalismo. Foi dele, por exemplo, a iniciativa de substituir por receitas e poemas as reportagens do Estadão censuradas pelo regime militar, para deixar clara à população a supressão obrigatória de conteúdo jornalístico. Nossos sentimentos aos familiares e amigos do dr. Ruy, ao mesmo tempo que enviamos nossas condolências aos colaboradores do Estado. Sua presença permanecerá sólida em nossa memória e nas páginas do jornal que, ao lado de sua família, transformou num dos maiores do País."

Jonas Donizette

Prefeito de Campinas

"O jornalismo era sua missão, a liberdade era sua paixão e a justiça era a visão que o guiava no sempre instável mundo da comunicação e da vida pública. Ruy Mesquita nos deixou e com ele perdemos um combatente incansável das liberdades civis e da imprensa de qualidade. O jornal O Estado de S. Paulo e todos nós leitores ficamos, a partir de agora, sem um arguto analista de nossa realidade política e social, que sabia interpretar com profundidade o mundo que vivemos. O exemplo desse grande homem é um legado que cabe agora a esse grande jornal honrar. Que sua consciência crítica e seu estilo sofisticado inspirem os profissionais desse grande periódico."

Márcio Fernando Elias Rosa

Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo

"O Dr. Ruy Mesquita escreveu seu nome não apenas na imprensa brasileira, mas na história daqueles que lutaram durante toda a vida pelos ideais de liberdade, de cidadania e de democracia. Com sua morte, o País perde um paradigma de jornalista; perde um brasileiro corajoso, firme em suas convicções e incansável na defesa de princípios que sempre nortearam os ideais republicanos."

Marcos da Costa

Presidente da OAB-SP

"Além de ser uma referência no jornalismo brasileiro, no qual introduziu inúmeras inovações, Ruy Mesquita tem o mérito de ser um dos principais defensores do Estado de Direito no país, nas últimas décadas, e uma voz que expressou de forma coerente, na editoria de Opinião de O Estado de S. Paulo, convicções éticas e compromisso intransigente com os valores republicanos."

Gilberto Natalini

Vereador de São Paulo pelo PV

"Manifesto o meu pesar pelo falecimento Senhor Ruy Mesquita, diretor de "O Estado de S. Paulo", jornalista de convicções firmes e bem definidas, além de tolerante com os que pensavam diferente dele. Ajudou seu pai, Júlio de Mesquita Filho, e seu irmão, Júlio de Mesquita Neto, a construir, a partir do Estadão, um Brasil mais livre, plural e principalmente democrático. Sua morte deixa uma lacuna entre os que acreditam que um país se constrói a partir do esforço e da grandeza daqueles que amam a sua terra e o seu povo. Que o seu legado sirva para inspirar as novas gerações, e que o Brasil possa continuar rumando no caminho de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária e livre, como sempre sonhou o "Dr. Ruy"."

Arnaldo Niskier

Imortal da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente da ABL

"Nele eu admirava, sobretudo, o espírito democrático. Eu o conheci muito graças ao CIEE, com o qual ele promovia a entrega anual do Troféu Guerreiro da Educação. Era a oportunidade que tínhamos para conversar sobre a política brasileira e para eu sentir o quanto ele amava o nosso País. Na casa de Abram Szajman, presidente da Fecomercio, Ruy Mesquita costumava se soltar. Uma noite me deliciei ouvindo ele cantar ao lado da Hebe Camargo músicas da MPB. Fiquei espantado, mas apreciei a sua afinação. Era um homem simples, capaz desses gestos. Sabia que ele escrevia muito bem e exercitava sua veia jornalística, escrevendo editoriais do seu jornal. Era, portanto, um profissional completo."

Antonio Penteado Mendonça

Presidente da Academia Paulista de Letras (APL)

"Ele era um exemplo de integridade e coragem moral e física. Escreveu alguns dos editoriais mais importantes da história do País. No aspecto pessoal, era extremamente bem humorado e capaz de fazer graça com tiradas únicas"

Luiz Lara

Presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade

"Dr. Ruy Mesquita deixa um exemplo de crença na liberdade, na democracia e na livre-iniciativa. Ele sempre foi um defensor das grandes causas deste país. Prestou um serviço enorme à frente do jornal 'O Estado de S. Paulo'. A sua história se confunde com a história do nosso país, que ele soube contar muito bem nos seus editoriais. Deixa um exemplo, deixa um legado. Um homem, de uma certa forma, até romântico, que tinha uma crença num Brasil melhor. A propaganda brasileira teve na figura do Dr. Ruy Mesquita e do 'Estado de S. Paulo' a oportunidade de defender a liberdade de expressão comercial."

Gilberto Leifert

Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar)

"O papel que ele desempenhou, como fundador do 'Jornal da Tarde' e como responsável pela opinião de um jornal tão importante, faz deste momento uma dificuldade maior para o Brasil, que carece, muitas vezes, de lideranças aptas a sustentar posições em favor da liberdade e da cidadania. Vamos torcer para que as gerações que o sucederão ajam no mesmo espírito de luta e compromisso com a liberdade de imprensa e com a defesa da livre iniciativa."

Ricardo Patah

Presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores (UGT)

"A Central Sindical União Geral dos Trabalhadores - UGT, e os 7,5 milhões de trabalhadores que a entidade representa, manifestam seu pesar pela morte do jornalista Ruy Mesquita, um dos maiores defensores da Liberdade de Imprensa e da Democracia no País. Os trabalhadores brasileiros têm uma dívida de gratidão com o "Dr. Ruy" que, nos anos mais sombrios da história do Brasil, no comando do jornal O Estado de S. Paulo, manteve viva a chama da liberdade de expressão em defesa da verdade e dos direitos fundamentais da sociedade brasileira, não se curvando à sanha daqueles que tomaram de assalto a Democracia."

Paulo Brossard

Jurista

"Era um jornalista nato, que nasceu para a missão. Era capaz e firme e aprendeu desde criança os padrões de responsabilidade que uma empresa jornalística tem com a democracia."

Cardeal Odilo Scherer

Arcebispo de São Paulo

"Recebo com pesar a notícia da morte de Ruy Mesquita, diretor de opinião do jornal O Estado de S. Paulo, e expresso minha solidariedade à sua esposa, aos filhos e familiares neste momento de dor. Ao longo de sua vida longa e operosa, Doutor Ruy deu registro à memória histórica do nosso País. Como responsável pelo conteúdo de opinião do jornal, ele abriu no Estadão um espaço para a diversidade de opiniões e também convicções religiosas. Foi um convicto e ardoroso defensor da liberdade. Tive a oportunidade de visitá-lo em sua enfermidade e de rezar por ele. Deus, que sonda os pensamentos e conhece os corações, agora seja-lhe misericordioso."

Ethevaldo Siqueira

Jornalista

"Ao longo de 45 anos em que trabalhei, sucessivamente, como redator, repórter, editor e colunista do Estadão, pude conhecer de perto este homem extraordinário, este brasileiro único, este jornalista exemplar e mestre de minha profissão. Este momento em que o perdemos talvez sirva para que o Brasil e a maioria de seus cidadãos reflitam no significado da democracia e da importância de uma imprensa livre.

Em julho de 1969, no dia do falecimento de Julio de Mesquita Filho, tive o privilégio de escrever e editar a maior parte das 12 páginas que o jornal publicou sobre seu pai. Gostaria muito de poder estar ainda na redação e participar da edição que exalta sua vida e sua contribuição para este País. A toda a família, seus amigos e colegas, um abraço emocionado por sua partida de nosso convívio.

Meu querido Ruy Mesquita: que Deus o receba em seus braços com todo o carinho que você merece."

Villas-Bôas Corrêa

Jornalista

"Ser dono de um jornal e ser um grande jornalista são coisas diferentes, mas o Dr. Ruy era as duas coisas. Um excelente jornalista, de quem fiquei amigo quando trabalhei no Estadão. Era também um militante político muito ativo, combatendo a ditadura. Nunca quis ser candidato, porque preferia se dedicar ao seu jornal, mas poderia ter sido. Sinto a perda, porque Dr. Ruy era um amigo."

Guilherme Afif Domingos

Vice-governador de SP e Ministro da Micro e Pequena Empresa

"É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do Dr. Ruy Mesquita, grande jornalista que sempre lutou pela liberdade de imprensa. Foi uma excelente pessoa com quem tive o prazer de conviver e aprender.

Minhas condolências aos familiares, em especial, aos seus filhos."

Fernando Pedreira

Jornalista

"Ruy é o derradeiro dos três filhos, os três mosqueteiros do velho Julio de Mesquita Filho que com ele comandavam a redação quando entrei para o jornal, em setembro de 1958. Já em 1970, apenas meses depois de seu pai e seu tio Francisco, morria o Carlão, o mais querido dos três irmãos. Um quarto de século mais tarde, era a vez do Julio. E agora, o Ruy. Abre-se assim a porta, afinal, para uma geração mais moça que terá passado, talvez, tempo demais nos bastidores, nas coxias, mas que vai ter que falar muitas vezes mais, como o Ruy, como o Julio, do "Dilmês castiço" se quiser ser ouvida e entendida por este país que lhe deixamos. O Estadão continuará a ser, como tem sido, o mais forte polo moral da imprensa brasileira."

Carlos Eduardo Lins da Silva

Jornalista

"Conheci o Dr. Ruy quando tinha 15 anos e escrevi uma carta para o Jornal da Tarde protestando contra os editoriais a respeito da Guerra do Vietnã. Ele publicou aquilo com um enorme destaque. No ano seguinte, o convidei para fazer uma conferência na minha escola e ele aceitou com grande generosidade. Toda relação que tive com ele sempre foi a melhor possível e eu o admiro muitíssimo."

Eugênio Bucci

Professor da USP e colunista do Estado

"Do final do século XIX até aqui, mais na segunda metade do século XX, esta página 3 do Estadão vira uma espécie de coluna vertebral da opinião pública no Brasil. É um termômetro, uma referência. Hoje, esse espaço em branco que o Estadão fez marca uma ausência e uma pergunta do que vem pela frente. Fecha uma era, e o que vem pela frente é uma pergunta."

Luiz Felipe Lampreia

Diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores

"Tive vários encontros e conversas com ele. Sempre me impressionou, em primeiro lugar, o gosto pelo debate, por trocar ideias, sempre em uma discussão aberta e franca, também pelas convicções dele de jornalista, proprietário de jornal e um democrata muito convicto, muito forte na sua postura cívica. É uma grande perda, por Dr. Ruy sempre tive muito respeito, admiração e carinho. Por dois anos fui secretário de imprensa e porta-voz do Itamaraty no governo Geisel. Eu e Dr. Ruy tivemos várias conversas, sempre muito amistosas, mas muito vivas em termos de polêmica sobre temas de política externa, por exemplo. Depois, como ministro (das Relações Exteriores) e mais adiante como cidadão, já fora do governo, reencontrei com ele regularmente e tivemos muitas conversas. A última fez que o vi foi há uns dois, três anos, quando fiz a ele uma visita no jornal".

Celso Lafer

Ex-ministro das Relações Exteriores

"[Ruy Mesquita] Era um homem que defendia a liberdade. Era, ao mesmo tempo, um homem de muita coragem. Tinha a coragem das suas convicções e pôs isso a serviço de uma tarefa excepcional que foi a emissão do jornal. Um jornal de opinião e informação. Ele soube separar a opinião da informação e fez da opinião uma pedagogia de ideias que é o que marca o Estadão e o que marcou o Jornal da Tarde. Uma ausência tremenda. Não vejo ninguém que reúna essa soma de qualidades que ele teve e que marcaram a vida do Brasil, o jornalismo e o destino do País."

Robson Braga de Andrade

Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

"A Confederação Nacional da Industria lamenta profundamente a morte do jornalista Ruy Mesquita. Um brasileiro que fará falta pelas suas ideias e convicções. O diretor do jornal O Estado de S. Paulo sempre defendeu a liberdade de expressão e imprimia sua marca nas ações do cotidiano. Um profissional de opinião e que, com muita presteza, ajudava a pensar o Brasil. Presto nesse momento de dor solidariedade aos familiares e amigos"

Carlos Arthur Nuzman

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

"Manifestamos o nosso profundo pesar pelo falecimento do jornalista Ruy Mesquita, diretor-responsável do jornal Estado de São Paulo e nos solidarizamos neste momento de tristeza com seus familiares, amigos e colaboradores. À frente de um dos mais importantes jornais deste país, Ruy Mesquita foi um grande defensor da liberdade de expressão. Em nome de todo o Movimento Olímpico Brasileiro, agradecemos também o espaço permanente dedicado ao esporte neste jornal."

Deputado Barros Munhoz (PSDB)

Líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

"A Sociedade Brasileira acaba de perder um baluarte da maior expressão Intelectual, política, jornalística e social. O Dr. Ruy Mesquita, cuja trajetória e biografia se confundem com a causa da Democracia, Liberdade de Imprensa e defesa do bem comum, operário incansável que foi da escrita, das argumentações ímpares e inteligentes cujo passamento deixa uma lacuna enorme e, sem dúvida, difícil de ser preenchida. Neste momento junto-me, com pesar, ao sentimento do Povo Paulista e Brasileiro para prestar à Esposa, aos filhos e netos, bem como a grande Família do Jornal O Estado de S. Paulo minhas sinceras condolências."

Nizan Guanaes

Publicitário

"Ruy Mesquita deixa um legado firme, que deve ser comemorado com receita de bolo (numa alusão aos anos em que o Jornal da Tarde publicava receitas no lugar das matérias censuradas pela ditadura)."

Ivanildo Sampaio

Diretor de Redação do Jornal do Commercio, de Pernambuco

"Dr. Ruy foi uma lenda do jornalismo brasileiro. Foi um grande comandante, um grande condutor de equipe e deixa seu nome impresso na história da imprensa do País .

Era um homem fino, educado, mas acima de tudo deixou o legado de grande jornalista."

Francisco Mesquita Neto

Diretor-presidente do Grupo Estado

"É uma grande perda para O Estado. Nos últimos 17 anos, Dr. Ruy conduziu com muita competência a opinião do jornal."

Otavio Frias Filho

Diretor de Redação da Folha de S.Paulo

"Ruy Mesquita foi uma das mais expressivas personalidades do pensamento liberal-conservador no Brasil, apegado a princípios rigorosos e comprometido com a excelência jornalística. A liberdade de expressão perde um inestimável defensor."

Giancarlo Civita

Vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril

"O Brasil e o jornalismo perdem um grande defensor da democracia, da livre iniciativa e da liberdade de expressão. Nesse momento de dor, que toda a família Mesquita e a equipe do Grupo Estado recebam nossa solidariedade e nosso incentivo para que possam levar adiante os ideais que moveram o Dr. Ruy Mesquita durante toda a sua vida."

Fabio Barbosa

Presidente executivo da Abril S.A.

"O Estadão representa um dos principais capítulos do jornalismo brasileiro. A coragem, a força e a crença na construção de um Brasil melhor, ideais que sempre estiveram presentes na trajetória do Dr. Ruy Mesquita e do Grupo Estado, certamente deixaram um legado para o país e todos os brasileiros."

Roberto Irineu Marinho

Presidente das Organizações Globo

"O Brasil perde com a morte de Ruy Mesquita um jornalista plenamente consciente de sua missão, que seguiu com brilhantismo: informar, separando a notícia da opinião, mas oferecendo ao público diferentes pontos de vista, entre eles o seu, que revelava com sincera combatividade. Seu legado influenciou a todos nós, jornalistas, e, certamente, continuará a influenciar as gerações futuras. À família, nossa solidariedade nesse momento triste."

José Roberto Marinho

Vice-presidente das Organizações Globo

"Ruy Mesquita deixa a lembrança de um homem que lutou e teve convicções e princípios a vida toda. Sempre foi a favor da liberdade de imprensa, da livre iniciativa, da liberdade em geral. Um homem de muita cultura, que soube conduzir muito bem os jornais. É um grande exemplo a todos nós."

Marcello Moraes

Diretor de O Globo

"Recebi com imensa tristeza a notícia do falecimento do querido Ruy Mesquita. Em meu nome e da diretoria da Infoglobo, quero expressar nossas condolências pela perda de um jornalista tão combativo em favor da liberdade de imprensa e que marcou, com seu talento, tolerância e determinação, a história do Estadão e do jornalismo brasileiro."

Jayme Sirotsky

Presidente emérito do Grupo RBS

"Ruy Mesquita deixa exemplo de integridade, com destaque na defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa como sustentáculos da democracia. Suas posições como jornalista sempre foram reconhecidamente retas. É uma perda importante para todos, que lutamos na mesma trincheira, e para o jornalismo brasileiro."

Carlos Henrique Carvalho

Presidente-executivo da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom)

"Ruy Mesquita foi um incansável combatente pela liberdade de expressão e pela democracia. A Abracom, manifesta aos profissionais do Grupo Estado e aos familiares seu pesar pela perda deste grande empresário e jornalista."

Associação Mundial de Jornais (WAN-Ifra, na sigla em inglês)

"Mais importante, Ruy Mesquita e os homens e mulheres do jornalismo de sua geração merecem a nossa gratidão e celebração por sua coragem e contribuições para o desenvolvimento político, social e econômico do Brasil e, por meio de sua devoção à liberdade de imprensa, para o crescente papel do País no cenário mundial."

Walter de Mattos Jr.

Fundador e editor do Lance!

"Desejo manifestar, em meu nome e dos companheiros do Grupo Lance!, nossa solidariedade em relação à partida do grande brasileiro e jornalista, Ruy Mesquita. A condução editorial, liberal e plural, sempre foram para mim um ponto alto da linha editorial do Grupo Estado. Por favor, transmita a seus familiares nossa mensagem de pesar e de admiração pela trajetória do dr. Ruy."

Alexandre Caldini

Diretor-presidente do Valor Econômico

"Gostaria de, em meu nome e da diretoria do Valor Econômico, expressar minhas condolências à família pelo falecimento do Dr. Ruy. Dele, tudo o que ouço, são elogios."

Judith de Brito

Vice-presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ)

Reforço o que muitos já disseram: é uma perda para o jornalismo brasileiro.

Daniel Pimentel Slaviero

Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert)

"Dr. Ruy deixa-nos exemplo de dedicação ao exercício do jornalismo, de defesa da liberdade, da democracia e da livre-iniciativa. Em sua longa trajetória profissional revela-se a paixão e o talento para o ofício de informar. De repórter e colunista, chegou ao comando do moderno vespertino ‘Jornal da Tarde’ e do ‘Estado de S. Paulo’. Era um observador atento da cena política e econômica do País. Ruy Mesquita marcou uma geração na imprensa brasileira, sendo um dos responsáveis por sua profissionalização, modernização e crescimento. Nossa solidariedade aos familiares, colegas e amigos."

Senador José Agripino

Presidente nacional do Democratas (DEM)

"O jornalista Ruy Mesquita foi para a imprensa brasileira um ícone tão importante quanto o foram Roberto Marinho, Otavio Frias ou Assis Chateaubriand. Ontem, o Brasil perdeu um dos quatro símbolos maiores do seu jornalismo. Aqui homenageio o jornal O Estado de S. Paulo pelo papel fundamental de promover o debate de opiniões que interessa ao equilíbrio da sociedade brasileira. A escola de bons jornalistas orientada por Ruy Mesquita mudou para melhor os rumos do País."

Noriteru Fukushima

Cônsul-geral do Japão

"Consternados com a triste notícia do falecimento do senhor Ruy Mesquita, Diretor de Opinião do Jornal O Estado de S. Paulo, apresentamos os nossos sentimentos de profundo pesar e solidariedade. O senhor Ruy Mesquita sempre abriu as portas desse digno jornal ao nosso Consulado atendendo gentilmente os nossos cônsules e nossas solicitações, dividindo preciosas informações necessárias para o bom estabelecimento da diplomacia entre o Japão e o Brasil. Será sempre lembrado com muito carinho pelos diplomatas do Japão por sua dedicação, coragem e excelência à frente de tão importante jornal O Estado de S. Paulo."

Milú Villela

Presidente do Instituto Itaú Cultural e Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM)

"Manifesto meus sinceros sentimentos pela morte de Ruy Mesquita, com quem tive a oportunidade de compartilhar uma fraterna e sincera amizade. Perdemos um jornalista fundamental e um dos críticos mais lúcidos da realidade brasileira. Ruy Mesquita deixa um legado de bom senso e de espírito republicano. Seu editoriais e sua análise precisa dos dilemas do país farão falta a todos nós. Em nome do Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Instituto Itaú Cultural, fica aqui a homenagem a este grande personagem de nossa história contemporânea."

Marco Antonio Bologna

Presidente da TAM

"O legado de Ruy Mesquita não se limita à sua contribuição inestimável para o desenvolvimento da nossa imprensa. Fica também o exemplo de coragem, dignidade e coerência. Que sua defesa intransigente da liberdade e da ética seja sempre lembrada por todos os brasileiros. Minhas condolências, em nome de todos aqui na TAM."

Grupo Fiat do Brasil

"Estamos profundamente consternados com a perda do Dr. Ruy Mesquita, cujas convicções aprendemos a respeitar e admirar. Ele é um destes brasileiros que nos fará falta todos os dias."

Britaldo Soares

Presidente do Grupo AES Brasil

"Nos unimos aos profissionais e leitores do Grupo Estado ao reafirmar a importância e lamentar a perda desse excepcional líder da imprensa brasileira, que teve papel destacado na construção da nossa democracia."

Vitor Sarquis Hallack

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Camargo Corrêa

"O Brasil perde um de seus mais notáveis jornalistas e um grande defensor da democracia e da liberdade de imprensa. Que este exemplo seja lembrado e seguido por todos aqueles que prezam os valores democráticos."

Marco Simões e Raquel Cunha

(respectivamente) Vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade, e gerente de Comunicação Corporativa da Coca-Cola Brasil

"Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Ruy Mesquita, um dos baluartes da imprensa brasileira. À frente de O Estado de S. Paulo, destacou-se como jornalista e dirigente de um veículo tradicional e de referência nacional, servindo como exemplo de defesa da liberdade de expressão, e de capacidade de liderança e de renovação.

Compartilhamos do sentimento de perda vivido por todos os que o conheceram e com ele trabalharam ou tiveram o privilégio de conviver, e manifestamos nossas profundas condolências a seus familiares e amigos."

João Ubaldo Ribeiro

Escritor

"Ruy Mesquita há de ser lembrado como um grande jornalista, que honrou a profissão de todas as formas, notadamente em seu zelo pela liberdade de opinião e expressão. Seu legado está longe de ser resumir-se a essa postura digna e intransigente, mas é ela que mais contribui para o exemplo que ele sempre deu e continuará a dar. A história do jornalismo brasileiro tem nele, sem a menor dúvida, um dos vultos mais admiráveis e sua falta será sentida por muito tempo."

Ugo Giorgetti

Cineasta

"Dr. Ruy foi muito importante. Fui seu leitor diário desde meus anos de formação. Nunca o conheci pessoalmente, mas, sem que ele nunca soubesse, mantivemos um diálogo intenso de mais de 50 anos, através do Estado ou do 'Jornal da Tarde', alternando sempre admiração e ira, acordos e desacordos, mas nunca indiferença. Era uma grande personalidade de São Paulo."

João Carlos Martins

Maestro e pianista

"Quando eu tinha quase 18 anos, o violoncelista catalão Pablo Cazals mandou críticos e um jornalista para a América Latina para escolher músicos jovens para participar de um festival que ele promovia. Quando este jornalista chegou ao Brasil, pediu ao Dr. Ruy que indicasse um jovem. Eu fui tocar na casa do Dr. Ruy para este grupo e eles me escolheram para o concerto. Depois, haveria uma premiação em Washington e também fui escolhido. No dia seguinte, o Estado publicou na capa uma radiofoto do meu concerto. Então, devo o começo da minha carreira internacional ao Dr. Ruy. Ter tocado para ele nesta noite foi a forma que encontrei para poder homenageá-lo."

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Presidente executivo do Bradesco

"O jornalista Ruy Mesquita se notabilizou por suas ideias firmes, diariamente compartilhadas com os leitores do Estado, um espaço nobre do jornalismo brasileiro. Foi um homem de convicções sólidas em defesa dos valores democráticos, da livre iniciativa e da liberdade de imprensa. Ruy Mesquita consolidou, com sua família, um modelo de jornalismo que se caracteriza pela retidão e pela ética. É o seu legado. O Brasil perdeu uma de suas referências."

Lázaro de Mello Brandão

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco

"Foi realmente uma perda importante, pela linha (editorial) que ele mantinha persistentemente. Ele deixa um exemplo de linha (editorial) que conduz de forma clara as notícias do País."

Roberto Setubal

Presidente executivo do Itaú Unibanco

"Com pesar, nós, do Itaú Unibanco, recebemos a noticia sobre o falecimento de Ruy Mesquita. Uma perda irreparável para a imprensa e a democracia brasileiras. Ruy Mesquita deixa um legado brilhante para o País e para o Grupo Estado. Um pujante conglomerado da comunicação que, sem duvida, tem grande importância para o jornalismo e a democracia, graças também à liderança e inspiração de Ruy Mesquita."

Joseph Safra

Banqueiro

“O Dr. Ruy foi um talentoso e determinado brasileiro que exerceu com brilhantismo o jornalismo e deu uma contribuição inestimável para a vida política e empresarial do país. A história de vida, visão inovadora e ética do Dr. Ruy são um legado para todos nós. Um jornalista brilhante, um grande brasileiro.”

Pedro Moreira Salles

Banqueiro

“Ruy Mesquita reunia todas as virtudes que queremos ver em um grande jornalista: independência, firmeza, correção, profundidade, capacidade de mudar de opinião frente ao espírito do tempo e, não menos importante, um texto de extraordinária qualidade. Um texto que, durante décadas a fio, ajudou a formar a opinião dos formadores de opinião no país. Se a página três do Estadão construiu sua reputação como a mais bem escrita e influente do jornalismo brasileiro, esse legado se deve em grande parte ao seu esforço.”

Jose Roberto Ermírio de Moraes

Empresário

“O Dr. Ruy sempre foi um exemplo de integridade como jornalista e empresário. Como homem público, sempre defendeu a liberdade de expressão, a livre iniciativa e colocou os interesses do País à frente dos interesses pessoais. Além disso, nunca lhe faltou coragem de assumir posições, à frente do Estadão, sempre que houvesse confrontos de ideias sobre temas envolvendo a sociedade. A imprensa brasileira perde um grande empreendedor e o Brasil perde um defensor da democracia.”

Jackson Schneider

Vice-Presidente Executivo da Embraer

"Lamentamos muito a perda do Dr. Ruy Mesquita, um exemplo de jornalismo praticado com ética, respeito e coragem. Enviamos os sentimentos à família com a certeza que o Dr. Ruy, como sempre foi chamado, permanecerá conosco como uma referência a ser sempre lembrada."

Abilio Diniz

Empresário

“Conheço o Dr. Ruy há muitas décadas. Sempre tive por ele uma profunda admiração. Seus editoriais contribuíram na defesa de democracia do povo brasileiro. E sua luta pela imprensa livre jamais será esquecida. Vai fazer falta.”

João Doria Jr.

Empresário

"Aceite meus melhores sentimentos e solidariedade pela perda do Ruy Mesquita, um grande defensor da liberdade e da democracia."

Enéas Pestana

Diretor presidente do Grupo Pão de Açúcar

"É com profundo pesar que nós, do Grupo Pão de Açúcar, recebemos a notícia do falecimento de Ruy Mesquita. Por meio desta mensagem, expresso os mais sinceros pêsames e solidariedade a toda família e profissionais do Grupo Estado. Dr. Ruy foi uma das figuras mais importantes do jornalismo brasileiro e um trabalhador incansável, que dedicou a vida a fazer um jornal cada dia melhor. Em nome de todos os colaboradores do Grupo Pão de Açúcar, reitero a admiração e o profundo respeito pela sua reconhecida dedicação à evolução da imprensa brasileira assim como a importância de seu trabalho no comando do jornal O Estado de S. Paulo."

Olacyr de Moraes

Empresário

“Foi um grande jornalista, um grande brasileiro, um grande patriota. Perdemos uma figura singular, um espetáculo. Vai fazer muita falta para o Brasil. Era competente, lúcido. É lamentável. Viajamos juntos e ele visitou minhas fazendas com o irmão. Fomos grandes companheiros."

Miguel Jorge

Ex-ministro

“Amigo de todo mundo, admirado pelos que o conheciam, respeitado mesmo pelos inimigos, Ruy sempre foi um jornalista 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era um pauteiro de primeira. Dava ideias de matérias que se tornaram antológicas, como a série República Socialista Soviética do Brasil, publicada no início dos anos 80. Aprendi com ele praticamente tudo sobre ética, correção, honestidade, senso do dever, respeito à verdade, também sobre jornalismo. Porque Ruy foi jornalista, sempre.”

Altino João de Barros

Vice-presidente da WMcCann

"Na qualidade de amigo histórico e exatamente da mesma geração de Ruy Mesquita, expresso aqui a minha mais profunda tristeza pela perda do querido amigo com quem convivi durante muitas décadas. Estou realmente muito triste com o falecimento do Ruy e transmito à toda família e aos colaboradores de O Estado de S. Paulo minhas condolências as mais sinceras."

Alencar Burti

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP

"No momento em que nós, cidadãos brasileiros, nos sentimos praticamente órfãos daqueles que teriam que zelar pela liberdade e por nossos direitos, a ausência do Dr. Ruy, além de muito sentida, é preocupante. Espero que o ‘Estado de S. Paulo’, que há gerações é a voz consciente da sociedade brasileira, continue mirando-se na missão e no exemplo que Dr. Ruy nos legou."

José Tadeu Jorge

Reitor da Unicamp

"É uma perda muito grande. Ele foi uma pessoa que sempre esteve muito ligada à defesa do papel das universidades públicas. Nos encontramos poucas vezes, mas sempre foram em momentos marcantes, em que ele defendia as universidades como produtoras do conhecimento e formuladoras de políticas públicas."

Fernando Landgraf

Diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)

"Um homem que defendeu os valores humanos e da democracia no momento mais escuro da história brasileira. E soube fazer isso com humor e elegância. Ruy Mesquita fará falta a São Paulo e ao Brasil, ao avanço do país, com seus ideais de modernidade e respeito à liberdade."

Paulo Nathanael

Presidente da Academia Paulista de Educação (APE)

"Em nome da Academia Paulista de Educação - APE e no meu próprio, envio a esse baluarte do jornalismo brasileiro o testemunho de tristeza dos educadores deste País, pela perda do Ruy Mesquita, ícone dos intelectuais e mestre da comunicação, que vai deixar um vazio impreenchível na luta do País pela democracia."

José Vicente

Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares

"Não só o conheci, como nós devemos a ele gratidão. Ele foi um adversário firme e honesto em seu combate às cotas, no combate a qualquer outro privilégio que não fosse o mérito. Mas em todas às vezes ele foi honesto, franco e generoso para ouvir o outro lado. E nas suas convicção não tinha dúvidas de apontar caminhos. E digo isso porque o primeiro editorial do Estadão após a criação da Zumbi foi bombástico. Mas depois ele me recebeu e entendeu. E depois ele, a esposa e o neto estavam juntos com a Zumbi dos Palmares. Foi um homem firme e decidido, a frente do seu tempo."

Claudio Haddad

Presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)

"É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Ruy Mesquita, jornalista de inestimável brilhantismo que muito contribuiu para as transformações políticas e sociais do país. Mesquita lutou pela liberdade de imprensa e promoveu um debate ético e inteligente à frente de um dos jornais mais importantes do Brasil. Esta é sem dúvida uma grande perda para toda a sociedade brasileira. Que seu exemplo seja seguido pelas novas gerações. Aos familiares e amigos, toda a nossa solidariedade neste momento de perda e dor. Estes são os votos do Insper, de seus colaboradores e alunos."

Jorge Gerdau Johanpeter

Presidente do conselho de governança do Todos Pela Educação

"Além de um grande empreendedor e defensor da liberdade de imprensa, Ruy Mesquita sempre posicionou a Educação como uma pauta prioritária para o desenvolvimento do País. O seu posicionamento sempre contribuiu para a qualificação dos debates sobre o aprendizado de nossas crianças e jovens, influenciando de forma importante uma série de decisões e políticas públicas na Educação. Para todos nós, fica mais uma lição e exemplo de determinação na busca de uma sociedade melhor para o nosso Brasil. Em nome do movimento Todos Pela Educação, prestamos solidariedade à sua família e aos seus colaboradores."

Paulo Camarda

"Presidente do Conselho Diretor da Fundação Cásper Líbero

Em nome desta Fundação e em meu próprio, dos demais companheiros da Diretoria, executivos e colaboradores desejo transmitir à sua família, aos integrantes do jornal O Estado de São Paulo, nossas mais sinceras condolências."

Patricia Blanco

Presidente do Instituto Palavra Aberta

"O Dr. Ruy Mesquita foi um defensor intransigente da liberdade de imprensa. Entendia que quando a palavra era cerceada, o poder do Estado se tornava autoritário e, com isso, a democracia deixava de existir. Foi esse o farol que o guiou nos anos de dura censura no regime militar. Foi esse o caminho que ampliou e trabalhou para consolidar esses tempos de democracia nascente. E promissora. Otimista e determinado, seu papel à frente do Estadão ganhou dimensão internacional. É respeitado e reconhecido. Faz parte da história da imprensa brasileira e de todos aqueles que fazem política com o livre exercício da palavra. Dr. Ruy Mesquita tornou-se assim uma referência maior."

Ciro Nogueira

Senador e presidente do Partido Progressista

"Ruy Mesquita foi um democrata convicto e um defensor da liberdade de expressão. Sem dúvida será sempre uma referência para todos os que abraçam o jornalismo como profissão. Lamentamos sua morte e nos solidarizamos com seus familiares."

Fábio Feldmann

Ex-deputado

"Uma nova etapa se abre no jornalismo brasileiro. O ‘Estadão’ teve um papel muito importante, inclusive, quando publicava receitas de bolo. O Estadão, inegavelmente, é a grande referência do jornalismo brasileiro."

Francisco Dornelles

Senador pelo PP-RJ

"O Brasil e a imprensa brasileira sofrem uma grande perda com a morte de Ruy Mesquita. Ele teve um papel preponderante no jornalismo brasileiro e na defesa de uma sociedade pluralista, aberta e democrática. Acompanhei de perto a sua atuação no período de transição para o regime democrático que culminou com a eleição de Tancredo Neves.

Apresento aos amigos do jornal O Estado de São Paulo, bem como à família Ruy Mesquita, sinceros votos de pesar".

Thomas Traumann

Porta-voz da Presidência da República

"Ruy Mesquita foi um homem de princípios conservadores na política, liberais na economia e radicais na defesa da liberdade de imprensa. As suas convicções transformaram O Estado de S. Paulo em referência para a opinião pública brasileira. Foi até o fim um lutador do bom combate das ideias."

Paulo Sotero

Jornalista

“Dos 17 anos em que trabalhei no Estadão, 11 dos quais sob a liderança de Ruy Mesquita, guardo a lembrança do editor dedicado e inteligente, sempre pautado pelo espírito público que herdou do pai e do avô. Lembrarei com carinho do homem extremamente atencioso - um cavalheiro - que sempre encontrava tempo para uma prosa com o correspondente do jornal em Washington. O Dr. Ruy que conheci foi um jornalista íntegro, que viveu intensamente as crises e esperanças de seu tempo.”

Fernando Mitre

Jornalista

“A marca de Ruy Mesquita se amplificava na redação. Da sua sala, ele era uma referência fundamental da grande, variada e talentosa equipe que agitava 24 horas o ambiente e dava vida ao jornal. Da sua máquina, saíam textos antológicos, como o editorial que, em letras graúdas, tomando toda a primeira página, anunciava a série de reportagens sobre o império das estatais no Brasil, uma espécie de ensaio para o grande debate que se desenvolveu depois no País. Sucesso não parecia ser o que Dr. Ruy mais procurava. Sua prioridade era a solução dos problemas do Brasil e a isso se dedicava com obsessão. É assim que ele entra definitivamente para a história do seu país, como um dos grandes nomes do jornalismo. O sucesso foi inevitável.”

Sandro Vaia

Jornalista

“No final da tarde do dia 13 de dezembro de 1968, Ruy Mesquita juntou-se a um grupinho de jornalistas para ouvir, em rede nacional, o locutor que lia pausadamente o preâmbulo e os artigos ameaçadores do Ato Institucional n.º 5 - que consolidava inequivocamente a ditadura nascida em 31 de março de 1964. Ruy Mesquita trovejou, soturno: - Acabou. Estamos f.... Na manhã de 11 de setembro de 2001, eu estava na direção de redação do Estado e começava a preparar a edição histórica do atentado às Torres Gêmeas, quando Ruy Mesquita me ligou. Repetindo o tom soturno de 33 anos atrás, mas agora com uma voz mais cansada e estremecida de emoção, disse: ‘Jamais pensei que estaria vivo para ver uma coisa dessas.’ O jornalismo, a vida e a história acabam de perder o testemunho implacável de Ruy Mesquita.”

Carlos Fernando Lindenberg Neto

Presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ)

"Em nome da ANJ, expresso à família Mesquita, aos funcionários, leitores e parceiros do Grupo Estado, e muito especialmente a vocês, Francisco e Júlio César que tanto têm contribuído para o fortalecimento da nossa ANJ, o nosso mais profundo pesar pelo falecimento do inesquecível Ruy Mesquita.

Sabemos que Ruy Mesquita foi um entusiasta do jornalismo, mas acima de tudo, um lutador incansável pela liberdade, que ele sintetizava com seu pensamento direto como 'essencialmente a liberdade de dissentir'.

Sua vida foi dedicada ao jornalismo de qualidade, seguindo o exemplo de seu avô e de seu pai, segundo o qual a imprensa deve cumprir seu papel ainda que 'à custa de sacrifícios materiais sofridos pela empresa e de sacrifícios pessoais sofridos pelos seus diretores'".

Lygia Fagundes Telles

Escritora

“A figura que vai ficar eterna é a do grande jornalista e cidadão exemplar. Mas gosto de me lembrar do amigo, com quem dividi o palco do Municipal, na montagem da peça Heffman. Ruy tinha uma voz linda, que sempre me encantou.”

Maria Adelaide Amaral

Escritora e teledramaturga

"O nome de Ruy Mesquita sempre estará associado à criação do Jornal da Tarde, que foi um dos melhores jornais da imprensa brasileira."

Anna Maria Martins

Escritora

"Tenho admiração pelo jornalista e amizade pelo ser humano excelente que ele foi. Quando fundou o Jornal da Tarde, trouxe para São Paulo a excelente geração de jornalistas de Minas Gerais"

Roberto DaMatta

Sociólogo

“Ouvi falar do Dr. Ruy quando comecei a fazer uma coluna no Jornal da Tarde. Eu estava dando aulas em Notre Dame, Indiana, EUA; e sempre que vinha ao Brasil, eu visitava o Estadão. Foi, pois, como um estranho no ninho, que ouvi do Mitre o nome de Ruy Mesquita pronunciado com reverência. Logo, o antropólogo dentro de mim viu que o nome ‘doutor Ruy’ representava um ideal. Um dia, fui a sua sala onde fui recebido com uma simpatia que esbarrava na modéstia. Anos depois, num almoço com colaboradores deparei-me com o Dr. Ruy no elevador e ele imediatamente me reconheceu. Aquele reconhecimento, além do simpático almoço com meus ‘colegas’, fez o meu dia. Descrevo dois encontros rápidos como os instantes com os quais contamos a vida para reafirmar o orgulho de colaborar para um jornal vestido dos pés à cabeça de equilíbrio e de liberalismo. E para revelar a honra de ter me entrevistado com um dos construtores desse espírito neste Brasil onde ser liberal ainda é xingamento.”

Paulo Markun

Jornalista

“Em outubro de 1975 saí da prisão. Fora demitido retroativamente pela direção da TV Cultura, que teve a indelicadeza de apontar minha demissão quando Vlado (Vladimir Herzog) ainda dirigia o jornalismo da emissora, onde eu chefiava a reportagem. Minha mulher à época, Dilea Frate, também foi demitida.

Passamos momentos complicados. Luis Fernando Mercadante sugeriu que eu procurasse o Dr. Ruy Mesquita, a quem não conhecia.

O Dr. Ruy me recebeu, expliquei a situação e pedi uma chance. Ruy Mesquita não fez qualquer comentário. Simplesmente autorizou a abertura de uma vaga no Jornal da Tarde, onde fiquei um ano. Nesse tempo, tive poucos contatos com ele. Nunca mencionou o fato. Mais de uma vez, o entrevistei. Até mesmo no Roda Viva, onde fiz questão de registrar o gesto, que o Dr. Ruy fez com muitos outros perseguidos pelo regime. Sem alarde.”

Lu Fernandes

Jornalista

"A perda do Dr. Ruy nos deixa profundamente tristes. Como leitores, como jornalistas, como brasileiros. Um democrata convicto, irredutível na defesa dos valores republicanos e da liberdade de imprensa, tinha a elegância e o rigor ético dos grandes humanistas. Perde o Brasil, perde o jornalismo."

Hector Babenco

Cineasta

"O Brasil que eu conheço nunca teve heróis de verdade. Pois agora perdemos um."

Desembargador José Renato Nalini

Corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

"[Ruy Mesquita] é o último remanescente da família Mesquita, cuja história está entranhada com a história do Brasil, coerente, corajoso."

Walter Guilherme

Desembargador do TJ-SP

“Foi idealizado por ele, quando era censurado um editorial de um jornal, receitas de bolo, quando censurado o outro jornal, poemas de Camões. Aquilo ficou marcado mostrando quão ele foi importante, um baluarte da liberdade de imprensa."

Aldo Moraes

Presidente do Instituto Cultural Arte Brasil

"Em nome do Instituto Cultural Arte Brasil, lamento a morte do jornalista Ruy Mesquita, personagem fundamental para entender o jornalismo brasileiro das últimas décadas e as mudanças por que tem passado."

Donna Hrinak

Presidente da Boeing Brasil

"Escrevo para manifestar as mais sinceras condolências ao jornal o Estado de S.Paulo e à família Mesquita pela morte do sr. Ruy Mesquita, pilar do jornalismo brasileiro e ardente defensor da democracia e da liberdade de expressão."

Ambev

"O Brasil perde um homem brilhante, conhecido por seu caráter irretocável e pela coerência com que defendia suas opiniões e ideias. Dr. Ruy marcou a história da imprensa brasileira. Ele deixou um legado muito valioso ao Grupo Estado, que com certeza será preservado pelos profissionais que continuam a fazer esse grande jornal. Nossos sentimentos à família."

Osvaldo do Nascimento

Presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi)

"A FenaPrevi lamenta a morte do jornalista Ruy Mesquita, que deu, ao longo de sua trajetória, uma contribuição inestimável para a reflexão sobre os desafios da vida brasileira. A lucidez, a pertinência, a luta cotidiana e incansável na defesa do bom senso e dos interesses públicos e republicanos merecem as homenagens que só reservamos aos grandes personagens de nosso tempo. Aos familiares e aos colaboradores do Grupo Estado, toda a nossa solidariedade neste momento de perda e dor."

Luiz Moan Yabiku Junior

Presidente da Anfavea

"Expressamos nossas condolências à família Estadão pela perda do jornalista eterno Ruy Mesquita, que tão bem conduziu e se conduziu democraticamente, sem abdicar jamais da causa da liberdade, seja no Estadão, seja no inesquecível Jornal da Tarde."

Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj)

"A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro se solidariza à família Mesquita e externa os mais profundos e respeitosos sentimentos neste momento do passamento do Dr. Ruy Mesquita, um dos maiores ícones da comunicação do Brasil."

José Luiz Tejon Megido

Comentarista da Rádio Estadão, professor de pós-graduação da FGV Incompany

"Cultura, humanismo, defesa ética e íntegra da dignidade humana, e fazer o que tem de ser feito, mesmo colocando sua vida no jogo das lutas de poderosos. Isso exemplifica um grande líder. Doutor Ruy participou ativamente da história do Brasil, da América Latina, do mundo e sempre teve no conjunto da obra, no comprometimento da cidadania e da civilização o seu conteúdo, a sua vida, e deixa seu legado. Que todos possamos receber sopros dessa altivez de trabalho, e do talento de sua liderança. Que sua morte nos inspire a ser melhores. Meus profundos sentimentos e um sólido momento para refletir."

Humberto Barbato

Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee)

"Com o falecimento de Ruy Mesquita, o país perde um grande jornalista, que, por presenciar fatos importantes da história do Brasil, soube reportá-los de maneira a contribuir com a formação do cidadão brasileiro. Inovador e criativo, driblou a censura imposta pelo regime militar e lançou o vanguardista JT, que trouxe uma nova visão ao jornalismo brasileiro, estabelecendo fortes bases para uma imprensa livre e democrática no País".

Eduardo Marson Ferreira

Diretor-presidente da Helicópteros do Brasil S/A (Helibras)

"Gostaria de manifestar, em nome da Helibras e em meu nome pessoal, toda nossa solidariedade e nossos votos de pesar pela perda do jornalista Ruy Mesquita. O Brasil perde uma de suas figuras mais importantes, não apenas como representante de uma das mais tradicionais famílias de jornalistas do país, mas especialmente por sua irretocável atuação profissional, marcada pelo comprometimento com a democracia, com a defesa do interesse público e com o aperfeiçoamento das instituições brasileiras."

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)

"A Abit se solidariza à família Mesquita e externa os nossos mais profundos e respeitosos sentimentos neste momento do passamento do Dr. Ruy Mesquita, um dos maiores ícones da comunicação do Brasil."

Sinditêxtil-SP

"O Sinditêxtil-SP se solidariza à família Mesquita e externa os nossos mais profundos e respeitosos sentimentos neste momento do passamento do Dr. Ruy Mesquita, um dos maiores ícones da comunicação do Brasil."

Flavio Prando

Presidente em exercício do Secovi-SP, o Sindicato da Habitação

"A Ruy Mesquita, nossa gratidão pelo incansável trabalho pela democratização do País e pela dignificação do jornalismo nacional. Sua história mudou a história de todos nós. E seu exemplo estará sempre a inspirar a todos os que defendem a nobre causa de uma verdadeiramente nação livre."

Ignácio de Loyola Brandão

Escritor

"Nós que trabalhávamos na Ultima Hora, nos orgulhávamos de pertencer a um jornal que tinha feita uma revolução na imprensa brasileira, do design ao conteúdo. Nunca mais haverá uma transformação como essa, dizíamos cheios de presunção. Porém, quando o Jornal da Tarde começou a circular em 1966, em plena ditadura militar vimos que estávamos completamente errados. errados. O JT deu uma reviravolta sem tamanho na maneira de fazer jornal, do design ao conteúdo. Naquela altura, a Ultima Hora estava morrendo, destruída pelo golpe de 64. Mas havia o JT onde poderíamos sonhar. O JT do doutor Ruy, como todos diziam. Não havia (nem há) na imprensa quem não conheça a família Mesquita e o Estadão. Mas sabíamos que o doutor Ruy era diferenciado, um conservador liberal, aberto ao mundo, ao Brasil, aos novos. Por anos, publicando livros, via que eram escassas a notas sobre o que eu fazia. Um dia, me disseram: O dr. Ruy não gosta de você, trabalhou na Ultima Hora, era de outra linha, ele pensa que você é comunista." Achei estranho, o doutor Ruy nem devia saber que eu existia, ia lá se preocupar com um escritor em inicio de carreira? O tempo passou, um dia, há exatos 20 anos me chamaram para ser cronista do Estadão, pensei: O doutor Ruy não vai deixar. Comecei, continuei, aqui estou até hoje. Do doutor Ruy eu tinha noticias por meio do Marco Antonio Rocha e do Jorge Okubaro, que o respeitavam imenso, admiravam e me contavam seu método de trabalho. Anos atrás, almoçando num sábado no Hotel Hyat, acabado de inaugurar, vi o doutor Ruy na mesa ao lado. Ele estava esperando a comida, de modo que sabia que não iria atrapalhar, me aproximei e me apresentei. Dr. Ruy pediu desculpas por não se levantar, sorriu, estendeu a mão, me disse: "Acha que não sei quem você é? Pensa que não conheço quem trabalha para mim? Acaso imagina que não te leio com prazer?" Ao mesmo tempo, dona Laura Maria me estendeu a mão: "Toda sexta-feira é a primeira crônica que leio". Então, ele sabia, sempre soube de mim. Ou não seria o jornalista e patrão que foi. Naquele momento aquela nuvem de anos e anos desapareceu, fiquei aliviado. Porque me incomodava muito saber que o doutor Ruy não gostava de mim. Aquele foi o único encontro de minha vida com o doutor Ruy."

Jayme Blay

Presidente da Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria

"Lamentamos juntamente com todo o Brasil, a perda de um de seus mais ilustres filhos, fonte de inspiração para todos aqueles que lutam pelos ideais democráticos."

William Malfatti

Diretor Corporativo de Marketing e Relações Institucionais - Grupo Fleury

"Lamentamos profundamente a perda do Doutor Ruy Mesquita, um nome expoente do nosso País, que por meio da atividade jornalística exerceu com protagonismo a discussão de temas de relevância ímpar, entre eles o processo de redemocratização brasileiro.

Em nome do Grupo Fleury, registro aqui nossos mais sinceros sentimentos à Família e a todos profissionais de O Estado de S. Paulo."

Oswaldo Melantonio Filho

Diretor-geral da Edenred Brasil

"A Edenred, empresa que integra as marcas Ticket e Accentiv’ Mimética no Brasil, lamenta o falecimento de Ruy Mesquita, grande jornalista, formador de opinião e um dos nomes mais importantes na história do jornalismo brasileiro. Sua trajetória exalta a luta por democracia, pela informação verídica e por dias melhores para o país. Só temos que agradecer por sua colaboração e reforçar sua importância histórica para a construção de um Brasil livre, de riqueza cultural e informativa. À família enviamos nossos votos de força, consolo e paz."

Caio Carmona Cesar Portugal

Presidente Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano

"Neste momento em que todo o Brasil lamenta a perda do jornalista Ruy Mesquita, de tantas lutas pela democracia e pela evolução do país nos campos político, econômico, cultural e social, manifestamos, em nome da AELO - Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, nossa solidariedade à família Mesquita, ao jornal O Estado de S.Paulo e ao Grupo Estado, desejando que o exemplo do Dr.Ruy persista entre nós, como autêntica inspiração das atuais gerações."

Hays - Recruiting experts worldwide

"Lamentamos profundamente o falecimento de Ruy Mesquita, um dos expoentes do jornalismo brasileiro nas últimas décadas. Como formador de opinião, sempre deixou claro sua luta pela democracia e pela livre iniciativa de cada cidadão. Nos consola saber que sua maneira de fazer jornalismo continuará presente, instruindo as novas gerações e promovendo cada vez mais crescimento para o Brasil. Enviamos à família nossas condolências e votos de paz."

Bispo Robson Rodovalho

Presidente Nacional do Grupo Sara Nossa Terra

"Lamentamos profundamente a perda do grande brasileiro Ruy Mesquita, um profissional que contribuiu de forma ímpar para a liberdade de imprensa no Brasil e no mundo.Doutor Ruy, como era chamado, traçou uma trajetória de vida e de defesa incondicional de ideais que nortearam a história deste grande grupo empresarial. Fazemos votos de que a memória de sua luta continue a inspirar a trajetória desta e de futuras gerações da imprensa brasileira."

Grupo Itapemirim

"Nosso respeito e condolências pelo falecimento do jornalista Ruy Mesquita, cuja integridade e coerência ajudaram a construir a história da Imprensa brasileira."

Ebe Reale

Conselheira da Fundação Nuce e Miguel Reale

"Recebam nossos sentidos pêsames pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita, que representou um marco na História da imprensa paulista e brasileira e um baluarte na defesa dos princípios da democracia de nosso pais. Recordo a amizade que unia Dr. Ruy a meu pai, Miguel Reale, que teve a honra de, por muitos anos, colaborar com este jornal."

Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo (Selur)

"O Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo se solidariza à família Mesquita e externa os nossos mais profundos e respeitosos sentimentos neste momento do passamento do Dr. Ruy Mesquita, um dos maiores ícones da comunicação do Brasil."

Hermes Ferreira Figueiredo

Presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp)

"Em nome do Semesp e em meu nome pessoal, venho manifestar nossos sentimentos de pesar pelo falecimento do jornalista Ruy Mesquita. Na nossa visão, a atuação de Ruy Mesquita representou um legado para a história da imprensa brasileira por ter demonstrado que, além da qualidade da informação, os principais atributos da atividade jornalística são o compromisso com a credibilidade e a defesa da democracia."

Manoel Sousa Lima Junior

Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP)

"Em nome da diretoria do SETCESP, quero registrar o meu voto de pesar pela morte do grande jornalista Ruy Mesquita. Sua figura singular, marcada pela defesa da liberdade de expressão, da democracia e da livre iniciativa, vai deixar com certeza um vazio na imprensa e na história do Brasil."

Luciano Amadio Filho

Presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (Apeop)

"A direção da APEOP - Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas - somando-se às múltiplas manifestações de personalidades e de lideranças dos círculos políticos, jurídicos, empresariais, artísticos e das diversas áreas da sociedade paulista e brasileiras - dirige-lhes votos de profundo pesar pelo falecimento do jornalista e diretor Ruy Mesquita. Manifestações e votos indicativos do amplo reconhecimento do combativo e relevante papel dele e do Estadão na defesa das instituições e do pluralismo da democracia em nosso País."

Rui Tavares Maluf

Diretor de Processo & Decisão Consultoria e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP)

"Para todos que valorizamos a liberdade de imprensa como um dos principais pilares do regime democrático, a morte do jornalista Ruy Mesquita é um fato a ser lamentado profundamente e também uma oportunidade para lembrarmos da importância dele e deste importante veículo, O Estado de São Paulo, na firme vigilância da liberdade de expressão. Um abraço fraterno aos familiares, jornalistas e demais funcionários do Grupo Estado."

Fórum dos Leitores

José Pastore

Professor da USP

"É lugar-comum dizer que o Brasil perdeu um dos seus filhos mais ilustres. No caso do dr. Ruy, isso é muito pouco. É do nosso dever reconhecer que perdemos um dos mais expressivos líderes da democracia e um combatente aguerrido contra todo e qualquer tipo de regime ditatorial. Ruy Mesquita foi um defensor enérgico das liberdades individuais. Nunca deixou de criticar quem passasse por cima da lei, da moral e da ética. Para defender seus princípios jamais recuou diante dos fortes. Jamais se deixou amedrontar pelos bem votados e pelos que desfrutavam imunidades, até mesmo do Poder Judiciário. Foi um democrata de corpo inteiro! Deixo à família Mesquita o meu voto de pesar e o registro da minha enorme admiração pelas ideias, pelo talento, pela lucidez e pela combatividade de Ruy Mesquita."

Romeu Chap Chap

Coordenador do Núcleo de Altos Temas do Secovi-SP

"Aqui onde estou, do outro lado do mundo (Hong Kong), ouvi tristemente o silenciar de duas vozes: a do estimado Alberto Tamer, que democratizou a informação econômica, fazendo com que fosse entendida por todos; e a do incomparável Dr. Ruy, que pavimentou os caminhos da democracia brasileira e fez valer os princípios basilares da verdade e da liberdade. Sem eles, o jornalismo ficou menor. Graças a eles, o Brasil ficou maior. A você e à família Mesquita, meu afetuoso abraço."

Fernando Ricardo Garzon

Secretário Geral da Cruz Vermelha Brasileira

"Perdemos um grande jornalista, um grande homem, talvez o último representante, e símbolo, de uma estirpe de brasileiros que souberam ser ao mesmo tempo simples e verdadeiramente poderosos ao usar como armas a honestidade, a franqueza, a coragem, os melhores valores morais contra a mentira, a falta de ética, o totalitarismo."

Nelly Martins Ferreira Candeias

Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

"O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo expressa seu pesar pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita, cuja notável contribuição ficará registrada para sempre na Memória Paulista."

Ives Gandra da Silva Martins

"É uma grande perda para os familiares, para todos os amigos e para o Brasil."

Panayotis Poulis

"Perdem o País e o jornalismo um baluarte da liberdade de expressão e da democracia. Poucos lutaram como o jornalista Ruy Mesquita contra a ditadura militar. Tinha a coluna dura. Não se envergava, como deve ser um homem e um jornalista."

Luiz Nusbaum

"Ruy foi embora. Foi descansar. Lutou bravamente, como sempre fez em sua profícua vida. Defendeu a democracia com todas as suas forças e principalmente com as palavras de seus já saudosos editoriais. Nos períodos mais duros da ditadura defendeu seus jornalistas, expondo-se até com riscos pessoais. Revolucionou o mercado jornalístico com o memorável Jornal da Tarde e só isso bastaria para abrilhantar sua biografia. Porém algo a lamentar: morreu sob a censura, patrocinada pela família Sarney, que mais uma vez lhe causou dor e decepção. Suas palavras ficarão para sempre."

Minoru Takahashi

"O falecimento do dr. Ruy traz um indescritível pesar para os leitores do Estadão, que tinham nele um verdadeiro fiador de uma imprensa livre e democrática. Temos certeza que seus sucessores manterão a mesma ilibada conduta que há mais de um século a família Mesquita vem imprimindo ao jornal."

Antônio Sérgio Ribeiro

"Como leitor e assinante do Estado, venho transmitir a família Mesquita e aos colaboradores do jornal meu sincero voto de pesar pelo falecimento do grande democrata dr. Ruy Mesquita, um exemplo de brasileiro."

Amadeu R. Garrido de Paula

"Nossas condolências ao Estado e à família Mesquita pelo passamento do ilustre jornalista e homem público exemplar Ruy Mesquita, referência ética e política para os que, antes de tudo, se interessam pela coisa pública."

Jose Roberto Palma

"Que o seu legado sirva para as novas gerações. Perda enorme para todos."

Dirceu Cardoso Gonçalves

"Com a morte de Ruy Mesquita, o Brasil e São Paulo perdem um de seus mais valorosos defensores de diferentes épocas e trincheiras e o jornalismo brasileiro se priva de um de seus mais éticos praticantes. Que seus exemplos sejam seguidos pelas novas gerações. O nosso pesar e votos de conforto à família."

Jack Terpins

Presidente do Congresso Judaico Latino-Americano

"Em meu nome e de toda comunidade judaica latino-americana, externamos nossos mais profundos sentimentos pela perda do dr. Ruy, personagem de alto relevo que ao longo de sua jornada soube conduzir com maestria um jornal de tanta expressão e que faz jus ao seu nome tanto no que diz ao nosso cotidiano como ao contexto mundial."

Guilherme Costa Negraes Jr.

"A toda a família Mesquita, e em especial à dona Laura e ao meu amigo de escola João, registro as minhas condolências pelo passamento do Ruyzão, colega de meu pai na São Francisco. Desde criança ouvi a família Mesquita ser citada por meu avô e por meu pai. Tive o prazer e a honra de tê-lo conhecido pessoalmente e tenho vívida em minha memória a ocasião do nosso último encontro, numa festa, poucos anos atrás, em que o dr. Ruy Mesquita me concedeu a honra de meia hora de boa prosa. O Brasil perde mais um de seus mais dignos filhos. Que o seu exemplo de vida permaneça como chama de esperança para os dias de hoje."

Francisco José Sidoti

"Não se fazem mais homens como antigamente... Só nos resta preservar seu legado."

Nelson Pereira Bizerra

"Descanse em paz, dr. Ruy. Obrigado por tudo o que o senhor proporcionou a nós, na linha de frente do ‘Estadão’. Como leitores, continuaremos apoiando sua obra."

Hugo Nigro Mazzilli

"Envio meus sentimentos de pêsames pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita. Ele foi um grande jornalista e homem de visão. Faço questão de destacar que em 1993 ele apoiou um Ministério Público independente, apartidário e investigativo, quando eu, Antonio Visconti, Carlos Roberto Barretto, José Geraldo Filomeno, Luiz Antônio Marrey e Munir Cury combatemos e derrotamos o grupo de situação no MP paulista, então estreitamente vinculado aos governos Quércia e Fleury.

Na ocasião, fomos eleitos com a maior votação da classe, liderando a oposição ao Procurador-Geral de Justiça, tendo como tema de nossa campanha a necessidade de dar efetiva independência ao Ministério Público paulista, então estreitamente ligado ao governo estadual."

Eduardo Ramalho

Presidente da Acxiom

"Lamentamos profundamente a morte do Dr. Ruy, um baluarte da democracia e da liberdade de expressão. Eu que vivi os anos de chumbo, sei muito bem da importância desse grande brasileiro, símbolo de uma geração de imprensa, batalhador na sua incessante luta pela verdade. Sentiremos a falta de seus editorias e a imprensa brasileira fica órfã."

Carlos Alberto Aulicino

"A morte silenciou a voz de um democrata sincero, um homem de letras, um inimigo da mediocridade, um liberal convicto, um jornalista compromissado com a liberdade, um defensor perseverante do Estado de Direito. Ruy Mesquita era nosso irmão. Fiel ao amor secular de sua família pela causa da Misericórdia. Com estas palavras, o advogado, jornalista e decano da Mesa Administrativa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo deu início à homenagem póstuma ao jornalista Ruy Mesquita, durante reunião dos irmãos da Santa Casa, na manhã de ontem."

Jorge Görgen

"Alguém já disse que o jornalismo é o exercício da ética e a prática cotidiana do caráter. Ruy Mesquita personificou esta frase como nenhum outro profissional da imprensa e da história da mídia brasileira. Nesta hora da perda irreparável do jornalista e diretor deste jornal, gostaria de deixar a minha solidariedade a todos os colegas jornalistas que compõe esta que é uma das maiores e melhores redações de jornal do mundo."

Jose Eduardo de Menezes Silva

"Meus sentimentos pela passagem do nobre jornalista e diretor de O Estado de São Paulo, Sr. Ruy Mesquita. Foi ainda em minha adolescência que através do então Jornal da Tarde, que interessei-me pela leitura do jornal impresso; ao passo que hoje, mesmo com o advento da internet, não abro mão desta forma de leitura. Obrigado "Dr. Ruy" por dar-nos um Jornal diferente e belo (O JT) e pela sua bravura em ser coerente com a liberdade, honestidade e justiça."

Almir Pazzianotto Pinto

"À família do Dr. Ruy Mesquita, e aos jornalistas e funcionários de "O Estado", meus sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do ilustre jornalista, incansável defensor da liberdade de imprensa, e do regime democrático."

Hamilton Rocha

"Dr. Ruy foi um ícone da liberdade de expressão. Uma perda irreparável para o jornalismo e para o País."

Nivaldo Marangoni

"Agradeço ao Dr. Rui Mesquita por um dia dar-me a oportunidade de ser correspondente, em Pacaembu e Ferraz de Vasconcelos)deste fantástico diário que faz parte da vida dos brasileiros. Que Deus lhe reserve um bom lugar, onde quer que ele esteja, pois será sempre um amigo, um agregador, um exemplo que dignifica todos nós jornalistas."

Francisco Paes de Barros

"Receba o meu abraço solidário pelo falecimento do Dr. Ruy, paladino da liberdade."

Jose Severiano Morel

"Queiram aceitar minhas sentidas condolências pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita. Perde o Brasil e a Imprensa um grande baluarte da Liberdade e da Democracia."

Olympio F.A. Cintra Netto

"Senti muito a morte de Rui Mesquita. O Brasil perdeu um grande jornalista. Ele vai fazer falta para o País."

Carlos Betancourt

"Como grande fã da Família Mesquita, fiquei muito sensibilizado com a notícia do falecimento do Dr. Ruy."

José Eduardo Victor

"Como assíduo leitor do Estadão há muitos anos, lendo primeiramente (sempre) o editorial, rendo homenagem ao grande jornalista doutor Ruy Mesquita. Mas sei que o Estadão não ficará inculto sem a sua presença, porque ele deixou, além de um primoroso legado, uma nova geração preparada para superar obstáculos e garantir a continuidade e a credibilidade da linha editorial deste prestigioso jornal. Meus sentimentos à família e a todos os colaboradores do Grupo Estado. Fará falta entre nós."

Jose Eduardo Gibello Pastore

"Solidarizo-me. Saibam que hoje um pouco de mim foi com o Dr Ruy. Por favor, estendam meus sentimentos à família Mesquita e a todos do grupo Estado."

Maurício Rodrigues de Souza

"Senti enorme tristeza pela morte do Dr. Ruy Mesquita. Sua ausência, nesse exato momento, se faz ainda maior pelo fato de estarmos vivendo tempos tão enganosos. Ao mesmo tempo que sinto tristeza, sinto asco quando leio manifestações de "notórios democratas", lamentando (quanto cinismo!!) a perda do grande jornalista. Estes mesmos "democratas", alguns condenados no STF, na surdina ou abertamente, sonham com o "controle social da mídia", que nada mais é do que controlar o conteúdo da informação. Já não basta cooptar penas de aluguel, a ambição agora é calar e censurar quem não se dobra como o grande jornalista que nos deixou. Descanse em paz Dr. Ruy, sua missão foi amplamente cumprida. Parabéns!!!"

Ricardo Albano

"Venho expressar as minhas condolência, pela morte do Grande Jornalista, Dr. Ruy Mesquita, que nos deixou e com muita tristeza e pesar, fica aqui o meu registro. O Dr. Ruy Mesquita, foi um grande combatente da liberdade de imprensa deste à década de 60, um homem digno e, sobretudo, um resistente, dos que tem a fibra e a coragem de combate com todas as forças à política de uma época. É só o que tenho a dizer."