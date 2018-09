Leia trecho de 'Ponto Ômega' "Eu era estudante. Eu almoçava e estudava. Eu estudei a obra de Teilhard de Chardin”, disse ele. “Ele foi pra China, um padre fora da lei, China, Mongólia, fazendo escavações, procurando ossos. Eu almoçava em cima do livro aberto. Eu não precisava de bandeja. As bandejas eram empilhadas no início da fila do refeitório do colégio. Ele dizia que o pensamento humano é vivo, circula. E a esfera do pensamento humano coletivo, ela está se aproximando do final, do último lampejo. Existia um camelo na América do Norte. Cadê ele?”