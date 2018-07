Leia trecho inicial do Canto 10 da 'Odisseia', de Homero, na tradução de Trajano Vieira

morava sobre a ilha digavante, caro

aos deuses. Cinge-a o muro brônzeo infrangível,

acima a rocha lisa corre. Doze filhos

compunham sua prole no solar: metade,

mulheres; o restante, moços vigorosos:

aos seis fez desposar os seis. Banqueteavam-se

sempre no lar dos pais, vianda lauta ao lado,

o paço fúmeo de gordura ressoando

no pátio dia adentro. À noite, recolhiam-se

com as consortes estimadas, sob as colchas,

em leitos cinzelados. Fomos ter também

nessa cidade e em seu magnífico palácio.

Por um mês me acolheu, curioso por saber

de Ílion, das naus argivas, do retorno aqueu,

e eu detalhei, conforme a moira, a história toda.

Quando o exortei a viabilizar-me a volta,

Éolo não mo negou, a mim cedendo escolta.

O couro do odre que me deu era de um boi

novigenário. Nele armazenou as rotas

dos ventos ululantes: Zeus fez o ecônomo

da aura, que para e sopra a seu talante. Amarra-o

com laço argênteo fúlgido em nau bicôncava,

de modo a não lacear. A dádiva do sopro

de Zéfiro ofertou-nos, para nos levar

e as nossas naves, algo que não se cumpriu,

pois nossa insensatez nos ruinou.

Por nove dias navegamos, nove noites;

o solo ancestre se descortinou ao décimo,

tão perto que avistávamos sinais de fogo.

Não resisti, exausto, ao sono deleitável;

mantinha sempre a escota reta, sem confiá-la

a mais ninguém, com pressa de voltar ao lar.

Mas os marujos arengavam na surdina,

imaginando o conteúdo de ouro e prata

do odre, regato de Éolo, magna prole de Hípote.

E alguém murmura ao nauta que o ladeava: 'Ah,

repara como o herói é amado e honrado sempre

por onde passe, pólis ou país. Cimélios

e butim, tantos traz de Troia, enquanto nós,

ao fim da rota idêntica, de mãos vazias

tornamos para casa. E agora Éolo dá-lhe

a mágna dádiva para selar o vínculo.

Vejamos imediatamente quanto de ouro

o odre contém, quanto contém de prata.' Assim

falou e o mau conselho convenceu os sócios:

abriram o odre e todo vento se evolou,

e um repentino turbilhão ao mar arrasta-os,

pranteando, longe do rincão natal. Desperto,

a dúvida tomou meu coração: matar-me,

num salto em mar profundo, ou suportar calado

e preservar-me entre os viventes? Preferi

permanecer e suportar. Eu me encobri,

deitei-me no navio. O vendaval tornou

a nos levar à ilha eólia. Os sócios choram.

Para fazer aguada, ali desembarcamos.

Nautas preparam o repasto à beira-nau

veloz. Saciados de comer e de beber,

tomei a direção do lar famoso de Éolo,

em companhia de um arauto e de um marujo.

Fui dar com ele diante dos manjares, filhos

e mulher ao redor. No umbral da porta nos

sentamos. Espantados, perguntaram: 'Como

retornaste, Odisseu? Imposição de um deus

adverso? Não nos empenhamos em que a volta

fosse tranquila à pátria, ao paço, aos entes caros?'

Foi o que ouvi. Magoado no íntimo, me abri:

'Sócios me arruínam e a dormência pesarosa.

Mas poderíeis reverter a situação.'

Tocá-los pretendi com fala amena. Calam-se

todos, exceto o pai, que me responde: 'Chispa!

Ponha-te da ínsula pra fora, ó vil dos vis!

Não sou de desdenhar a licitude. Ter

e conduzir alguém que os deuses menoscabam?

Some, pois vens com menoscabo de imortais!'

Ele enxotava um ser pesado em seus lamentos.

Angústia na ânima, nós navegamos da ínsula.

A remadura fadicosa aniquilava

os nautas. Culpa nossa carecer de escolta!

Seis dias e seis noites mar adentro; ao sétimo,

alcançamos Telépilo da Lestrigônia,

pólis da alcantilada Lamo: ali, pastor

chama, ao voltar, pastor que lhe responde, à saída.

Duplo salário o insone ganharia; um,

tocando o boi, mais um, pascendo a ovelha prata:

sendas diurnas se emendavam nas noturnas.

Chegamos à baía renomada, de ambos

os lados circundada por rochedo íngreme,

dois promontórios protendidos frente a frente,

bem no bocal do acesso estreito. Foi por onde

os sócios manobraram todos os navios

bicurvos, lado a lado, no interior do porto

côncavo os amarrando. Vagalhão nem ôndula

havia ali, tão só o brancor circum-ameno.

Apenas minha nau mantive no exterior,

numa saliência, cabos presos num calhau.

Trecho inicial de Lisístrata, de Aristófanes (Perspectiva, em edição junto com Tesmoforiantes), na tradução de Trajano Vieira

(Cena matinal, diante das casas de Lisístrata e de Cleonice. Ao fundo, entre as rochas, a gruta de Pã)

LISÍSTRATA:

Chamassem-nas à festa dionisíaca,

de Pã ou Genetílides em Cólias,

quem poderia atravessar as ruas,

tal repique dos tímpanos? Cleonice

é a única mulher a vir aqui.

Tudo em cima, vizinha?

CLEONICE:

Tudo azul,

mas noto que a recíproca é inverídica:

destoa de ti cimbrar o supercílio.

LISÍSTRATA:

Meu coração se inflama e a condição

feminina provoca a dor infinda,

pois para os homens nós valemos menos

que um óbolo furado.

CLEONICE:

E mais valemos?

LISÍSTRATA:

Instadas ao debate sobre um tema

cabeludo, elas, em lugar de vir,

mudam de lado e dormem.

CLEONICE:

Mas virão!

É duro abandonar o lar, pois se há

de olhar primeiro o esposo e então tirar

da cama o flâmulo, ninar nenê,

limpar a caca, preparar a papa.

LISÍSTRATA:

Mas há encargos menos comezinhos

que esses.

CLEONICE:

Podes citar-me um só, unzinho!

Qual o motivo da convocação?

O negócio é de monta?

LISÍSTRATA:

Enorme!

CLEONICE:

Grosso?

LISÍSTRATA:

Troncha de ponta!

CLEONICE:

E o que nós esperamos?

LISÍSTRATA:

Erras o foco: fora assim, viríamos

sem contar até três. À noite, o troço

me invade: no meu lugar, quem o rechaça?

CLEONICE:

Cais no sutil, no fino ou na chalaça?

LISÍSTRATA:

Sutil bastante para o mundo helênico

sair da encrenca só por nosso empenho.

CLEONICE:

Vai tirando da chuva o cavalinho!