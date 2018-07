Leilão da 1a fase do trem-bala é marcado para setembro de 2013

O certame ocorrerá às 14h na BM&FBovespa, em São Paulo, segundo publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, em que foi autorizado o modelo de concessão e o aviso de publicação do edital da licitação.

Os envelopes com a documentação e a proposta econômica dos proponentes deverá ser entregue entre 9h e 14h de 13 de agosto de 2013, também na sede da bolsa paulista.

Na primeira fase do leilão será escolhido o operador do serviço e a tecnologia a ser adotada, enquanto na segunda, prevista para 2014, será definido o concessionário responsável pela infraestrutura do projeto.

O edital do leilão não estava disponível no Diário Oficial e deverá ser publicado ainda nesta quinta-feira no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo resolução do Conselho Nacional de Desestatização (CND), o modelo de concessão da estrada de ferro 222 prevê prazo de concessão de 40 anos para o serviço de "transporte ferroviário de passageiros por trens de alta velocidade, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, com paradas intermediárias, vinculado à exploração parcial ou total da infraestrutura, incluindo operação, manutenção e conservação do sistema".

A licitação da obra bilionária inicialmente estava prevista para dezembro de 2010. Depois de uma tentativa fracassada de leilão em julho de 2011, que acabou não recebendo qualquer proposta, o governo decidiu dividir o projeto em duas etapas de concessão.

Pelas estimativas do governo, o trem-bala deverá demandar investimentos de cerca de 35 bilhões de reais. A União será sócia do projeto, por meio da estatal Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

Ainda conforme a resolução do CND, a tarifa-teto na classe econômica para viagens entre as cidades do Rio e São Paulo, nos dois sentidos, será de no máximo 0,49 real por quilômetro. A tarifa será reajustada anualmente pela inflação medida pelo IPCA.

Ao menos 60 por cento da capacidade de cada composição deverá ser destinada à classe econômica, em todos os serviços prestados, segundo o texto do CND.

Segundo a ANTT, os interessados no leilão podem pedir esclarecimentos sobre o edital até 16 de abril do ano que vem.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Leonardo Goy)