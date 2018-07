Leilão da BR-163 tem pelo menos 3 interessados; BR-040, ao menos 5 Ao menos três grupos estão interessados no leilão do trecho da BR-163 no Mato Grosso do Sul e cinco no da BR-040, entre Brasília e Juiz de Fora (MG), informou o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, nesta terça-feira.