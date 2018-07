Leilão da linha de transmissão de Belo Monte terá até 3 candidatos--fonte O leilão de concessão do sistema principal de transmissão para a hidrelétrica de Belo Monte, marcado para 7 de fevereiro, deve ter de dois a três grupos na disputa, um com empresas do grupo Eletrobras e a chinesa State Grid e o outro com Taesa, do grupo Cemig, em parceria com a Invepar, disse à Reuters uma fonte do governo a par do assunto.