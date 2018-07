Leilão da Receita Federal em Santos arrecada R$ 3,9 milhões São Paulo, 11 - A Alfândega da Receita Federal do Brasil, no Porto de Santos, litoral sul de São Paulo, arrecadou R$ 3,9 milhões no segundo leilão de 2009, realizado nesta terça-feira, 10, para venda de mercadorias apreendidas. Foram arrematados 70 lotes, com um ágio médio de 37% sobre o valor mínimo fixado para esses lotes no edital de licitação. Participaram do leilão cerca de 140 empresas habilitadas, procedentes de todas as regiões do país. Dos 165 lotes constantes no edital de licitação, três foram excluídos por decisão da Comissão de Leilões e noventa e dois não receberam lances. Os lotes não vendidos serão reavaliados e poderão ser colocados à venda em futuros leilões. A arrecadação acumulada no ano já ultrapassou R$ 11 milhões, o que representa 50% do total arrecadado em leilões no ano de 2008.