Leilão de aeroporto acontecerá 'o mais rápido possível'-ministro

Em evento do setor aéreo no Rio de Janeiro, Bittencourt confirmou que o edital definitivo do leilão deve divulgado ainda em novembro. Pela regra, o edital deve sair no mínimo 45 dias antes do evento, o que significa que, se o edital fosse divulgado nesta quinta-feira, o leilão somente poderia ocorrer em 1o de janeiro de 2012.

"A data de 22 de dezembro dependia de uma série de coisas, o mais importante é que saia o mais rapidamente possível, tudo que o governo podia fazer, fez, entregou os editais na época certa, tudo planejado", disse o ministro, que afirmou ainda que existem 27 técnicos do governo mantendo conversas com o Tribunal de Contas da Uniao (TCU) para que a aprovação do edital ocorra em breve.

Bittencourt, entretanto, não respondeu se haverá adiamento de leilão.

Ele afirmou ainda que existem cerca de 10 grupos interessados em participar da concessão dos aeroportos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. "Esse setor no mundo tem um potencial crescimento de mercado. E hoje o Brasil é um local que não só tem tido um crescimento grande, como também tem uma perspectiva de crescimento grande", completou Bittencourt.

(Por Carolina Marcondes)