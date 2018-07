Leilão de aeroportos em 6/2 será um sucesso, diz Bittencourt

"O leilão será na segunda-feira, há muitos interessados e será um sucesso... Isso vai ser bom para o país com novos investidores e aeroportos para atender o passageiro, que é o que interessa", disse Bittencourt a jornalistas no aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

Há pelos menos cinco pedidos de impugnação do edital em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A licitação depende do aval dos dois órgãos.

O secretário se mostrou bastante otimista com a aprovação do TCU e da Anac, e minimizou as pendências ainda não superadas há menos de uma semana da disputa.

"O que era relevante foi aprovado pelo TCU. Agora é um processo de esclarecimento e as pessoas têm duvidas sobre um determinado item do edital", disse Bittencourt. "Não vai ter nenhuma alteração no edital."

Bittencourt garantiu, ainda, que os direitos dos atuais funcionários da Infraero serão preservados e que toda a negociação contou com a participação dos empregados da estatal.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, ao menos 11 grupos estariam interessados em participar do leilão de concessão dos três aeroportos. Em linhas gerais, praticamente todos os grupos reúnem empresas brasileiras, principalmente empreiteiras, mas também concessionárias já com experiências em rodovias, como a OHL Brasil e a Ecorodovias, e operadoras internacionais de aeroportos.

O leilão dos três aeroportos é a aposta do governo para conseguir viabilizar as obras necessárias para preparar os terminais para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Esta semana é decisiva para o leilão. Ainda nesta terça-feira, a Anac deve divulgar o resultado do julgamento dos pedidos de impugnação do edital. A Anac não informou os autores e nem se os pedidos referem-se a trechos ou ao documento como um todo.

Na quarta-feira será a vez de o TCU votar a validade do edital. Se o processo não for barrado pelo tribunal, na quinta-feira os investidores deverão entregar na Bovespa suas propostas e oficializar a participação na disputa.

Para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o preço mínimo de outorga estipulado pela Anac foi de 3,4 bilhões de reais. Para Viracopos, em Campinas, o piso será de 1,47 bilhão de reais, enquanto para Brasília o edital estipula 582 milhões de reais.

Os três aeroportos deverão receber em conjunto investimentos de 2,9 bilhões de reais até 2014, sendo 1,38 bilhão de reais para Cumbica, 873 milhões de reais para Viracopos e 626 milhões de reais para Brasília.

(Com reportagem adicional de Carolina Marcondes, em São Paulo)