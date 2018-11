Leilão de aeroportos já recebeu cinco propostas

A transferência dos terminais para a iniciativa privada é aposta do governo para garantir os investimentos necessários nos aeroportos antes da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

Para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o lance mínimo estipulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é de 3,4 bilhões de reais. Para Viracopos, em Campinas, o piso será de 1,47 bilhão de reais, enquanto para Brasília o edital da licitação estipula 582 milhões de reais.

Uma das ofertas entregues nesta quinta-feira no prédio da BM&FBovespa, em São Paulo, é do consórcio formado pela mineira Fidens Engenharia, sócia da concessionária de rodovias Intervias, e pela norte-americana ADC&Has. O grupo será representado na disputa pela corretora Mundinvest.

Os representantes de outros quatro consórcios também entregaram propostas, mas preferiram não informar de quem. Nenhuma das já inscritas informou as concessões que pretende disputar.

Um representante de um escritório de advocacia não identificado estava esperando chegar uma proposta do consórcio que assessora.

Na quarta-feira, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, por unanimidade, o edital do leilão dos aeroportos. O aval do TCU era o que faltava entre as esferas do governo, depois que a Anac rejeitou, na terça-feira, os pedidos de impugnação do edital e de adiamento do leilão.

A Reuters apurou que havia pelo menos 11 consórcios sendo formados para disputar as concessões, todos reunindo operadores internacionais de terminais -como estipula o edital- e empresas brasileiras, principalmente construtoras e concessionárias de rodovias.

Os três aeroportos deverão receber em conjunto investimentos de 2,9 bilhões de reais até 2014, sendo 1,38 bilhão de reais para Cumbica, 873 milhões de reais para Viracopos e 626 milhões de reais para Brasília.

(Reportagem de Carolina Marcondes)