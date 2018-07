Leilão de bens de Clodovil arrecada cerca de R$ 370 mil O leilão de bens do estilista e ex-deputado federal Clodovil Hernandes, realizado na noite desta quarta-feira, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo, arrecadou cerca de R$ 370 mil, de acordo com estimativa do proprietário e organizador do evento, Ulisses Barbosa da Silva.