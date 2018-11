Leilão de documentos históricos do Brasil é suspenso Um leilão de documentos históricos do período do Brasil Imperial foi suspenso, em São Paulo, a pedido do Ministério Público Federal (MPF). Entre os documentos que seriam leiloados estava o contrato do casamento entre D. Pedro II com a imperatriz Teresa Cristina, de 1843, os quais seriam, em tese, inalienáveis, de acordo com o MPF.