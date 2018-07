Leilão de transmissão tem 15 proponentes habilitadas, diz Aneel

O leilão irá licitar linhas de transmissão do denominado "Pré-Belo Monte", sistemas que darão suporte ao escoamento da energia da usina localizada no Pará.

Entre as empresas habilitadas para participar individualmente estão Copel, CPFL, Abengoa, Alupar, Cobra Instalaciones, Cimy Holding, Elecnor, Sistema de Transmissão Nordeste e Taesa, esta última do grupo Cemig.

As empresas da Eletrobras também estão presentes entre as habilitadas, mas formando consórcios com outras companhias.

Nesse leilão, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu que as empresas com obras de transmissão atrasadas --caso de algumas subsidiárias Eletrobras -- poderiam participar do leilão apenas em consórcios, no limite de 49 por cento de participação.

No Consórcio Cruzeiro do Sul, Eletronorte tem 49 por cento de participação e Alupar tem 51 por cento.

A Chesf também está no Consórcio Gilbués, com 25 por cento de participação, em conjunto com a Eletronorte (20 por cento), Taesa (27,5 por cento) e Alupar (27,5 por cento).

Furnas formou dois consórcios com a chinesa State Grid (51 por cento) e com a estatal paranaense Copel (24,5 por cento).

Além disso, Furnas está também em outros dois consórcios com o Fundo de Investimento em Participações Caixa Milão, este último com 51 por cento de participação.

O leilão de transmissão contará com oito lotes no total de 4.445 quilômetros em linhas de transmissão e 1.940 megavolt-amperes (MVA) de potência em subestações --instalações localizadas em 11 estados que vão demandar investimentos de cerca de 4,3 bilhões de reais.

A Receita Anual Permitida (RAP) total estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para o certame é de 476,1 milhões de reais.

