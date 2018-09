Leilão de transmissão terá 19 empresas e um consórcio--Aneel

Entre as empresas brasileiras estão as subsidiárias da Eletrobras Eletronorte, Chesf e Furnas.

Ainda entre as brasileiras estão Afluente Transmissão de Energia Elétrica, ATP Engenharia, Alupar, Copel, Transmissão Paulista, Desenvix, Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul, Engeglobal Construções, FR Incorporadora, Orteng Equipamentos e Sistemas e Transmissora Aliança de Energia Elétrica (da Cemig).

Já entre as espanholas estão a Abengoa, Cobra Instalaciones e Serviços, Elecnor e Isolux. O único consórcio inscrito foi o Consórcio Atlântico, formado por Telecomunicações e Serviços de Engenharia Ltda e ARM Energia e Serviços de Engenharia, ambas com 40 por cento, e a CME -Construção e Manutenção Electromecânica, com 20 por cento.

A Aneel não informou, entretanto, para quais lotes os proponentes deverão fazer ofertas.

Serão licitadas quatro linhas de transmissão com extensão total de 708 quilômetros e 11 subestações, divididos em nove diferentes lotes. Os empreendimentos serão implantados nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Alagoas e Bahia.

Entre as ofertas o destaque é o lote A, entre Araraquara e Taubaté (SP), que permitirá o escoamento da energia proveniente das usinas do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira (Jirau e Santo Antônio) aos principais centros de carga do Sudeste.

A expectativa de investimentos da Aneel é da ordem de 700 milhões de reais.

(Por Carolina Marcondes)