Leilão do acervo de fotos da Bloch fracassa Não houve proposta para a compra do acervo fotográfico e do arquivo jornalístico da Bloch Editores. O material foi levado a leilão ontem pela 5ª Vara Empresarial do Rio. Os cerca de 8,5 milhões de fotos, negativos e cromos, somados a coleções completas das revistas Manchete e Fatos e Fotos estão avaliados em R$ 1.967.438,42.