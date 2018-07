Leilão marca os 50 anos da Trajano Silva

Os 50 anos da Trajano Silva Remates, empresa leiloeira do Sul do País, serão comemorados no dia 22 de abril, em Porto Alegre (RS), com um leilão inédito. Em um só evento, serão reunidos os melhores exemplares de cavalo crioulo, com a participação de 22 cabanhas reconhecidas. Cada cabanha colocará em oferta o que tem de melhor e, normalmente, não está à venda, oferecendo, ainda, a possibilidade de escolha de um dos potros da produção 2009/2010, que costumam reservar para as maiores disputas da raça crioula no País, como o Freio de Ouro e o ranking da Morfologia. Participarão as cabanhas 3J, Três Pontas, Agropecuária Schwanck, Boa Vista, Butiá, Campana, Don Marcelino, Infinito, Itaó, Estância Itapitocai, Itapororó, La Castellana, Macanudo, Maior, Maufer, Ribeirão Bonito, Santa Angélica, Santa Edwiges, Santa Edwiges JA, São Rafael, Vendramin e Agropecuária Viragro. Informações, tel. (0--51) 3333-5756.