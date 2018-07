Leilão ofertará 90 touros brahman No dia 18, às 20h30, os selecionadores César Tomé Garetti, Bruno Aurélio F. Jacinto e João Leopoldino promoverão o 1º Leilão Virtual Triângulo de Peso. O remate ofertará 90 touros prontos para reprodução a campo, todos aprovados e oriundos de três dos principais criatórios da raça brahman no País. O leilão é organizado pela Nova Leilões. Informações, tel. (0--11) 5533-3288, com Matuck.