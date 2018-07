A Fazenda Quatro Irmãs, localizada em Veríssimo (MG), disponibilizará 100 fêmeas de elevada qualidade genética para o Leilão Virtual Matrizes Tabapuã RF, que ocorrerá no próximo dia 23 de março, às 21h. As matrizes estão todas com prenhez confirmada. Tel. (0--34) 3338-0019.