Leiloeiro oferece R$ 7 mil por cabeça de cera de McCartney

O leiloeiro britânico Joby Carters está oferecendo uma recompensa de 2 mil libras (cerca de R$ 7,3 mil) por uma cabeça de cera do ex-beatle Paul McCartney depois de esquecer o objeto em um trem na Inglaterra. Carters havia levado o objeto para ser avaliado por Peter Blake, um especialista em artigos relacionados aos Beatles e autor da capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, em seu estúdio no bairro de Hammersmith, no oeste de Londres. O objeto, produzido na década de 60, ficou durante anos exposto no museu de cera Louis Tussaud, em Great Yarmouth, na Inglaterra, e seria leiloado em uma sessão agendada para domingo na casa Carters Entertainment. Depois da avaliação de Blake, o leiloeiro pegou um trem para sua cidade no condado de Berkshire, no sul da Inglaterra. Ao desembarcar na estação de Maidenhead, Carters percebeu que havia esquecido o objeto dentro do vagão. Ele imediatamente conversou com os funcionários da empresa ferroviária, mas a cabeça de cera havia desaparecido e ainda não foi encontrada. De acordo com a estimativa da Carters Entertainment, o objeto seria arrematado por um valor entre 5 mil libras (R$ 18 mil) e 10 mil libras (R$ 36 mil). "Alguém deve ter recolhido a cabeça e jogado fora sem saber do que se tratava ou podem estar tentando vender o objeto", disse Carters. "O que é mais curioso é que, desde que ofereci a recompensa, a cabeça teve mais ofertas, e o preço de venda já subiu", acrescentou o leiloeiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.