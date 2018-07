Leilões da Expozebu faturam R$ 70 mi

Terminou na segunda-feira, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), a 76.ª edição da Expozebu. Este ano, os 43 leilões realizados durante a feira registraram faturamento de R$ 69,8 milhões. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), entidade responsável pela realização da mostra, trata-se do melhor resultado das últimas quatro edições da feira.

No ano passado, 48 remates faturaram R$ 56,7 milhões; em 2008, os 47 leilões realizados comercializaram R$ 68,4 milhões; em 2007, 44 leilões arrecadaram R$ 59,5 milhões; e, em 2006, foram R$ 63,3 milhões negociados em 55 remates.

Os remates desta edição da Expozebu, tida como a principal feira pecuária zebuína, comercializaram 1.441 animais, em 1.353 lotes, com média de R$ 48.440 por cabeça e R$ 51.591 por lote. Com movimentação de R$ 12,3 milhões, o leilão Elo de Raça, de gado nelore, realizado dia 4, na Chácara Mata Velha, foi o de maior faturamento, seguido pelo 26.º Noite dos Campeões, também de nelore, que arrecadou R$ 9,4 milhões, e o Katispera, da raça nelore, com R$ 5,1 milhões negociados.

Animal mais caro. O animal mais caro dos 76 anos de Expozebu foi Parla FIV AJJ, vendido por R$ 2,7 milhões, no Leilão Elo da Raça. A fêmea nelore teve 75% de sua posse vendida por Antônio José Junqueira Vilela para a Agropecuária Vila dos Pinheiros, João Carlos di Genio e Chácara Mata Velha.

O segundo animal mais caro da feira, Essência Santarém, também foi arrematado no leilão Elo de Raça, pelo valor de R$ 2,5 milhões. A fêmea teve 75% da posse vendida por Olavo Monteiro de Carvalho para a Agropecuária Vila dos Pinheiros, João Carlos di Genio e Chácara Mata Velha.

Até então, o título de animal mais caro pertencia à vaca Athena 5 SR da Sara, arrematada por R$ 2,1 milhões, na edição de 2007 da Expozebu. O animal pertencia ao pecuarista Sebastião Alves Cruvinel e foi arrematado pelo criador Benedito Mutran Filho em parceria com a Nelore Ouro Fino, durante o 19.º Leilão Noite do Nelore Nacional.

Estimativa dos organizadores da feira indicavam que, até domingo, penúltimo dia de evento, 313 mil visitantes haviam passado pela Expozebu.