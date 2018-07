Leilões de rodovias BR-040 e BR-116 ocorrerão em 30 de janeiro

Grupos interessados em participar dos leilões devem entregar propostas econômicas e garantias em 28 de janeiro na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Os leilões ocorrerão na BM&FBovespa.

O trecho da BR-040 a ser concedido vai de Brasília, no entroncamento com a BR-251, e se estende até Juiz de Fora (MG). A extensão total dessa rodovia no lote é de 936,8 quilômetros. Já o trecho da BR-116 vai da divisa entre Bahia e Minas Gerais até a divisa de Minas com o Rio de Janeiro. A extensão total é de 816,7 quilômetros.

Os vencedores dos leilões serão os grupos que oferecerem a menor tarifa básica de pedágio. No caso da BR-040, o teto do valor da tarifa é de 3,34257 reais, para veículos de rodagem simples e de dois eixos. Já o trecho da BR-116 tem preço máximo definido em 5,01834 reais. A BR-040 prevê a instalação de 11 praças de pedágio e na BR-116 serão oito.

O pacote de concessões, que faz parte de um plano maior que visa atacar os problemas de infraestrutura do país, prevê a construção de 10 mil quilômetros de ferrovias e a duplicação e manutenção de 7,5 mil quilômetros de rodovias, com investimentos totais de 133 bilhões de reais ao longo de 25 anos.

Os editais foram publicados um dia depois do governo ter lançado um plano de investimentos de 18,7 bilhões de reais em aeroportos do país, que prevê concessões dos terminais de Confins (MG) e Galeão (RJ).

Para mais detalhes acesse: http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=21/12/2012&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=952

(Por Alberto Alerigi Jr)