Leis eleitorais podem excluir 10 mi de hispânicos nos EUA, diz estudo

A comunidade latina representa mais de 10 por cento do eleitorado dos EUA, mas em alguns Estados a proporção é mais elevada, e fatores que afastem os hispânicos das urnas podem impedir a vitória do presidente Barack Obama, mais popular nesse grupo do que seu rival republicano, Mitt Romney.

No estudo, a ser formalmente lançado nesta segunda-feira, o grupo ativista Advancement Project diz que em 16 Estados houve medidas discriminatórias contra os latinos, por excluir pessoas suspeitas de não serem cidadãs norte-americanas.

Os republicanos, que controlam os legislativos estaduais que vêm aprovando esse tipo de lei desde 2010, dizem que o objetivo é evitar fraudes eleitorais. Democratas dizem que a motivação por trás disso é barrar eleitores de grupos que tradicionalmente não votam nos republicanos.

Nove Estados aprovaram leis que exigem a identificação por fotos, demandando tempo e dinheiro de milhões de latinos que são cidadãos norte-americanos mas ainda não possuem a documentação exigida, de acordo com o estudo.

Ativistas dizem que, ao longo das décadas, praticamente não há registro do uso de documentos falsos nas eleições, ou de estrangeiros votando.

Obama, do Partido Democrata, lidera as pesquisas entre os hispânicos com 70 por cento das intenções de voto ante 30 por cento de Romney, e vencer nesse grupo de eleitores por uma larga margem é considerado fundamental para o presidente conquistar a reeleição.

O voto hispânico pode ser decisivo em alguns Estados onde a eleição está particularmente apertada, como Nevada, Colorado e Flórida -- onde, por exemplo, 27 por cento dos eleitores cadastrados são hispânicos.

Como as pesquisas mostram que a disputa entre Obama e Romney no Estado está muito equilibrada, um comparecimento menor dos hispânicos que votariam em Obama pode favorecer o candidato republicano.