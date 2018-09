Leite funcional direto da vaca

Sabia que normalmente apenas metade dos nutrientes contidos no leite que se compra nos supermercados é absorvido pelo organismo? Isso ocorre, entre outras razões, porque a constituição do leite de vaca é ideal para nutrir bezerros, não seres humanos. "O leite longa vida (um dos mais consumidos), por exemplo, após passar pelo processo de higienização em alta temperatura, é enriquecido com cálcio, ferro e outros minerais de baixa absorção pelo organismo", explica a pesquisadora científica do Polo Centro Leste da Apta, em Ribeirão Preto (SP), Márcia Saladini, que integra o programa Leite Funcional, cujo principal objetivo é modificar a composição do leite de vaca, de modo a torná-lo mais adequado às necessidades nutricionais humanas.

O primeiro experimento do estudo foi conduzido em 2009, na Fazenda Experimental de Zootecnia do Polo Centro Leste. Segundo Márcia, à dieta das vacas foram adicionados óleo de girassol, vitamina E e selênio. "Incluímos o óleo de girassol para mudar o perfil de ácidos graxos do leite, aumentando sua quantidade de gorduras insaturadas, que ajudam a diminuir o colesterol ruim (HDL)", explica. Já a vitamina E e o selênio, de acordo com a pesquisadora, foram adicionados por serem importantes antioxidantes que ajudam a ativar o sistema imune.

"Observamos uma modificação no leite produzido pelas vacas, que passou a apresentar uma presença maior desses nutrientes", conta Márcia.

O leite produzido no experimento foi consumido durante 3 meses, por 80 crianças do ensino integral público da cidade de Casa Branca (SP), que passaram a apresentar níveis maiores de vitamina E e selênio no sangue, assim como aumento do colesterol bom.

Nível de absorção. Márcia chama a atenção para a eficiência do processo em comparação com o enriquecimento artificial do leite. "Quando os nutrientes estão presentes ali de forma orgânica, o nível de absorção salta para próximo a 80%, superior até do que os apresentados quando se toma um suplemento alimentar, como uma pílula de cálcio, por exemplo."

Mais que produzir um alimento adequado à dieta humana, a pesquisadora observa que a alteração na dieta melhorou também a saúde das vacas, que passaram a apresentar índices menores de mastite subclínica. "As vacas passaram a ter uma maior média de produção de leite e com qualidade, o que é importante, já que a tendência daqui em diante é a de que o produtor passe a ser remunerado pela qualidade do leite oferecido."

O próximo experimento do projeto ocorre ainda este ano e baseia-se no aumento da quantidade de óleo de girassol, vitamina E e selênio na dieta das vacas. "O objetivo é medir o efeito na saúde dos animais, na qualidade do leite e a influência na nutrição e saúde de idosos."