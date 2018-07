Leitores enviam suas impressões das obras de Ron Mueck

O Estadão propõe toda semana um tema para que os leitores enviem suas fotos pelo Instagram. As cinco melhores imagens, escolhidas pela redação, são publicadas no 'Olhar Estadão', edição de fotos para tablets - que também mescla imagens da parceria com o The New York Times e material do Aliás - disponível para dispositivos móveis a partir das 17h dos sábados.

Na semana passada, o assunto escolhido foi 'inspiração em Ron Mueck'. Veja algumas impressões das obras hiper-realistas do artista australiano capturadas pelos leitores na Pinacoteca do Estado de São Paulo:

[<a href="//storify.com/estadao/olhar-estad-o-inspirac-o-em-ron-mueck" target="_blank">View the story "Olhar Estadão: 'Inspiração em Ron Mueck'" on Storify</a>]

O tema da semana que vem será 'Clima de Natal'. Para participar, basta publicar a foto no Instagram com a hashtag #olharestadaonatal. Sua imagem poderá ser publicada na edição para tablets ou compor o mosaico do Storify do Estadão na próxima segunda-feira, 8 de novembro.