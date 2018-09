Leitores jurados vão comer nos melhores restaurantes de SP

Comer os melhores pratos dos restaurantes de São Paulo com todas as despesas pagas pelo Paladar. A bem-sucedida iniciativa do ano passado, de ter leitores entre os jurados do Prêmio Paladar, será repetida nesta sexta edição.

Para concorrer a uma das vagas e provar os pratos indicados sem gastar nem um centavo basta escrever no site do Paladar uma crítica sobre um prato que você tenha comido recentemente. Os autores dos melhores comentários serão chamados para uma entrevista, a partir da qual será feita a seleção final. Vamos levar em conta o apetite e o conhecimento de gastronomia do candidato e como ele expressa essa paixão.

Como no Prêmio Paladar não vale voto de memória, os jurados leitores escolhidos terão de experimentar todos os itens que concorrem ao prêmio de melhor do ano em diferentes categorias. Vão visitar os restaurantes como clientes comuns, sem se identificar. Fazer o pedido, pagar a conta e tirar suas conclusões. Um trabalho intenso e sigiloso, mas muito prazeroso.

O empresário Fernando Gelman, que fez parte do júri do ano passado, diz que a experiência foi fantástica e intensa. "Mas exige organização e disciplina", diz. "Só não tenho saudade dos quatro quilos que engordei e levei seis meses para emagrecer."

Para a funcionária pública Alessandra Labaki, participar do júri foi uma experiência olímpica e adiposa. "É um incentivo a continuar experimentando novos e curiosos sabores", diz.

Escreva sua crítica no seguinte endereço eletrônico blogs.estadao.com.br/premio-paladar. Cada concorrente pode enviar apenas um texto (de 8 a 10 linhas) e deve incluir um endereço válido de e-mail (que não será publicado). Serão aceitas apenas as críticas enviadas até o dia 18 de setembro, às 23h59.

O candidato a jurado tem de morar em São Paulo e ter disponibilidade para ir aos restaurantes no prazo determinado. A participação no júri não é remunerada - não haverá salário nem reembolso de despesas extras.

Não é permitida a participação de profissionais da área de gastronomia ou pessoas que tenham qualquer tipo de relação ou interesse em bares, restaurantes e lanchonetes.

A identidade dos jurados leitores de 2011 só será revelada durante a festa de entrega do prêmio, em dezembro. E você pode ser um deles. Participe!