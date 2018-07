Leitores retratam os diversos aspectos da força

Força

Os leitores da BBC Brasil mostraram nesta semana várias fotos criativas ligadas ao tema "força".

Foram imagens de demonstrações de força e coragem, como a do pintor de paredes no alto de um prédio ou o bombeiro no treinamento de salvamento nas alturas.

Em algumas das fotos, a força é mais sutil, como no caso da teia de aranha.

Outras imagens mostram a força da natureza, como na foto da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.