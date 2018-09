Lembrança de carnaval

Aproveitando o fato de que já estava na África, comemorando a vitoriosa revolta egípcia, nosso grande viajante tomou o rumo sul e agora está no Zimbábue - que ele pessoalmente prefere chamar, à moda antiga, de Rodésia - em visita a sir Stanley Crossword, velho amigo e proprietário de um safári-lodge nas imediações de Kanyemba. "Stan - conta-nos mr. Miles - está tão integrado à África que não visita a Inglaterra desde o tempo em que Winston (N. da R: Churchill, o estadista) era vivo. Imaginem que, yesterday, ao jantar, uma hóspede muito elegante comentou que sua (a dela) combinação ideal de férias era uma semana de safári com uma semana em Paris. Ao que Stan respondeu-lhe, indignado: Mas qual é a graça de Paris se os grandes animais estão todos aqui? Isn’t it fun?"

Das margens do Rio Zambezi, nosso correspondente respondeu à questão da semana:

Mr. Miles: o senhor gosta de carnaval? Por que não vem até aqui para pular um pouco com a gente?

Maria Helena Tolentino, Salvador, Bahia

"Well, my dear, fico honrado com seu convite, embora, unfortunately, eu tenha recebido sua correspondência um pouco tarde demais. Besides, Maria, acho esse tipo de invocação um tanto vago. O que você quer dizer com "com a gente"? Seríamos você, eu e quem mais? Tampouco vejo qualquer endereço de remetente em sua missiva. Como vou poder achá-la, portanto? Salvador é uma cidade muito grande para que eu consiga encontrá-la com uma placa de identificação. Am I right?

Anyway, Maria, já participei de vários carnavais nas mais diversas partes do mundo. Inclusive o do Brasil, que é, by the way, o melhor de todos. Tive até uma experiência curiosa some years ago.

Fui convidado, de última hora, para um baile a fantasia no Teatro Municipal do Rio - você se lembra quando isso ainda ocorria? - e, desprovido de trajes adequados para o evento, não tive alternativa senão ir vestido à paisana, com meu terno e meu bowler hat de todos os dias. It was unbelieveable! Deram-me o prêmio na categoria originalidade!

Em outra ocasião, meu amigo Alceu Valença convidou-me para participar de um bloco chamado, se não me esqueço, Potatoe’s Cod (N.da.R: Bacalhau do Batata, bloco que fecha o carnaval de Olinda). Eu jamais havia tomado contato com os rudimentos do frevo até então, but it was really not a problem. O bloco era tão espremido e animado que as pessoas literalmente dançaram-me Olinda afora por horas a fio. Não devo ter sequer sujado a sola dos sapatos.

Recordo-me, porém, que, em certo momento, meus olhos se cruzaram com os de uma linda e ardente morena, para quem quis, of course, tirar o meu chapéu, como sempre faço quando desejo cumprimentar uma pessoa.

Unfortunately, Maria Helena, não logrei alcançá-la e - pior - a moça desapareceu na multidão e nunca mais pude vê-la. Também achei muito interessantes os blocos de carnaval que se formam no Rio para cantar e dançar pelas ruas.

Não entendi, however, por que há tantos homens vestidos de mulher. Ou será que todos eles estavam tentando, na verdade, fantasiar-se de escoceses?

Well, dear Mary: se, no próximo ano você fizer a gentileza de convidar-me de novo, com um pouco mais de antecedência e de maneira que eu seja seu par, terei o maior prazer de acompanhá-la. Está mesmo na hora de eu conhecer esses electrical trucks dos quais tantos falam. Don’t you agree?"

*É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO. ELE ESTEVE EM 132 PAÍSES E 7 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS