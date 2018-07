Lembrança do confinamento O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) anda até hoje no carro que Supla ganhou na Casa dos Artista, do SBT, em 2001, e lhe deu de presente. Essas e outras curiosidades estão no papo do político com Olga Bongiovanni, que vai ao ar hoje, às 19h15, na TV Aparecida.