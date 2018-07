Lêmures usam aquecedor em zôo japonês

Lêmures de um zoológico japonês encontraram uma maneira para se aquecer neste inverno - eles se aglomeram perto de um aquecedor elétrico. Inicialmente, o aquecedor foi colocado no local para os empregados do centro de proteção aos macacos de Aichi, que não conseguiam trabalhar por causa do frio. Mas os lêmures acabaram descobrindo as vantagens de ter o aparelho por perto. Os funcionários disseram ter ficado surpresos com o interesse dos animais pelo aquecedor, já que normalmente eles têm medo de aparelhos elétricos. Originários de Madagascar, os lêmures têm dificuldade para ajustar a temperatura do corpo e, normalmente, tentam se esquentar ao sol. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.