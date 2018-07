Lentes captam beleza e cores da velocidade

Beleza em velocidade

A BBC Brasil pediu a seus leitores que enviassem suas melhores imagens sobre o tema velocidade.

A galeria desta semana reúne as fotos selecionadas por nossos editores, com interpretações variadas do tema.

Algumas das imagens usaram a velocidade das câmaras para criar belas fotos, enquanto outros usaram a velocidade dos objetos fotografados para criar efeitos inusitados.

Os assuntos das fotos vão de ciclistas a chafarizes, passando por aviões, trem, dançarinos e outros, tanto no Brasil quanto no exterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.