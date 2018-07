Lentes circulares viram febre nos EUA

Foto: Donna Alberico/NYT

THE NEW YORK TIMES

De todas as roupas e adereços exóticos que Lady Gaga usou em seu vídeo Bad Romance, quem imaginaria que o detalhe que pegaria fogo seriam os enormes olhos no estilo mangá ? as HQs japonesas ? que ela exibiu na banheira? Os olhos gigantes de Lady Gaga foram provavelmente gerados por computador, mas mulheres entre 15 e 25 anos dos EUA os vêm copiando com lentes de contato especiais importadas da Ásia.

Conhecidas como lentes circulares, são lentes de contato coloridas ? por vezes em tons exóticos, como violeta e rosa ? que fazem os olhos parecerem maiores porque cobrem não só a íris, como as lentes normais, mas também parte do branco. Seu uso virou febre graças a um vídeo no YouTube, visto por 9,4 milhões de pessoas, no qual uma maquiadora chamada Michelle Phan demonstra como obter "os olhos malucos, esbugalhados, de Lady Gaga".

Essas lentes poderiam ser apenas mais uma novidade cosmética, não fosse o fato de serem contrabandeadas. E os oftalmologistas têm expressado preocupações a seu respeito. Nos EUA, é ilegal vender qualquer lente de contato ? corretiva ou cosmética ? sem receita. Mas elas podem ser facilmente adquiridas online, por até US$ 30 o par, tanto com graus receitados como puramente decorativas. O visual, característico dos animês japoneses, é popular na Coreia do Sul, em Cingapura e no Japão.

Receitas

Os sites que vendem as lentes de contato aprovadas pela FDA, a agência que controla alimentos e remédios nos EUA, devem supostamente verificar as receitas de oftalmologistas para seus clientes. Os sites que vendem as lentes circulares, porém, permitem que os consumidores escolham livremente tanto o grau como a cor de suas lentes.

Num contato feito no mês passado, Karen Riley, uma porta-voz da FDA, não sabia o que eram as lentes circulares nem a extensão de suas vendas. Pouco depois, ela escreveu por e-mail: "Os consumidores se arriscam a lesões oculares importantes ? até a cegueira ? quando compram lentes de contato sem uma receita válida ou a ajuda de um oculista profissional."

Barry Eiden, que preside a seção de córnea e lentes de contato da Associação Americana de Optometria, disse que as pessoas que estão vendendo as lentes circulares online "estão encorajando a fuga de cuidados profissionais".

Ele advertiu que lentes de contato mal ajustadas podem privar o olho de oxigênio e causar problemas sérios de visão.