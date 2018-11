Lentidão cai 49% na 1ª manhã de rodízio de caminhões A implantação do rodízio para caminhões no Mini Anel Viário de São Paulo trouxe resultados positivos já na primeira manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice de congestionamento foi de 27 quilômetros em média, entre 7 e 12 horas - queda de 49%, quando comparado à média das segundas-feiras de julho do ano passado. Se comparado com a última segunda-feira de julho de 2007, o congestionamento de manhã teve redução de 34%. Ainda segundo a CET, no horário de pico, a maior redução foi registrada às 9 horas: 41 quilômetros de lentidão contra 80 quilômetros na média das segundas-feiras de julho do ano passado, ou seja, uma diferença de 39 quilômetros. A maior queda porcentual foi registrada às 7h30, quando o índice de congestionamento registrado foi 52% menor do que o apontado na média do horário das segundas-feiras de julho de 2007. Entre 7 e 10 horas foram autuados 476 caminhões que infringiram o rodízio municipal de placas.