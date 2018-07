Lentidão do trânsito de São Paulo cai para 4 km A cidade de São Paulo tem pouco mais de 4 km de lentidão, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê há 1,4 km da Rua Azurita até as imediações da Rua Massinet Sorcinelli na pista local e 1,3 km na pista expressa, entre as pontes da Casa Verde e do Limão. Na Ponte Cruzeiro do Sul, a lentidão de 1,1 km vai até a Avenida do Estado. Entres as avenidas Rebouças e Eusébio Matoso, no sentido bairro, há lentidão de 500 metros entre as ruas Lisboa e Capote Valente. Às 14h, a capital tinha 9 km de lentidão.