Lentidão é de 14 km em São Paulo

Somente a Marginal do Tietê concentrava mais de 11 km de congestionamento. No sentido Castello Branco, havia 5,4 km na pista expressa, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Piqueri; 2,8 km na pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Atílio Fontana; e 2,5 km na pista expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Casa Verde. No sentido oposto, havia 800 metros de congestionamento na pista local, entre as proximidades das pontes Júlio de Mesquita Neto e Limão.

A lentidão na Avenida dos Bandeirantes diminuiu, com apenas cerca de 1 km, entre o Viaduto Amaro e a Alameda dos Maracatins.