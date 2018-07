Lentidão em SP bate recorde do ano no horário de pico

Segundo a CET, a chuva fraca e o registro de vários acidentes ajudaram a aumentar o engarrafamento na capital paulista durante a manhã. Na segunda-feira, o índice já havia batido o recorde para o período, com 118 quilômetros marcados às 9h30.

O dia de hoje em São Paulo começou com chuva leve e chuviscos. E para o restante do dia, o tempo deve permanecer fechado e com chuvas a qualquer hora, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Por conta da nebulosidade, as temperaturas máximas não passam dos 25ºC no meio da tarde. Amanhã, o tempo segue instável, com condições de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 23ºC, informou o CGE.