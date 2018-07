Lentidão em SP bate recorde no ano: 282 km

As filas começaram para valer por volta das 16h30, quando a lentidão já ultrapassava a média do horário para a cidade. Cerca de uma hora antes, havia começado a chover em parte da cidade, principalmente nas zonas oeste e sul. A chuva não chegou a causar pontos de alagamento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Mas, nas duas horas em que caiu, ajudou a fazer com que ao menos 22 semáforos da capital parassem de funcionar.

O resultado foi um caos que se espalhou pelas principais vias da capital. O recorde de congestionamento foi registrado às 19h40. Daí em diante, o trânsito começou a cair, mas às 20h - último horário de medição da CET - ainda estava ao menos três vezes maior que a média para o horário. O maior congestionamento em São Paulo deste ano havia sido no dia 8 março, com 261 km.

A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, chegou a registrar 18,2 km de lentidão. O congestionamento foi tanto que chegou a afetar a Rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri. Na zona sul, um acidente entre um ônibus e caminhão aumentou ainda mais a lentidão na Avenida Washington Luís. Outros principais corredores, como a Marginal do Pinheiros e as Avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes, também ficaram congestionados, segundo o órgão municipal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.