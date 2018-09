Lentidão em SP será contínua em 2013, indica pesquisa Em cinco anos, os picos de congestionamento da capital paulista devem acabar. Pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais, entre 2004 e 2007, mostra que os períodos de lentidão da manhã e do horário do almoço têm se prolongado, em média, 15% ao ano. Assim, em 2013 os picos devem estar bem próximos, formando um congestionamento contínuo. Para o engenheiro responsável pela pesquisa, Paulo Resende, vai ser difícil o paulistano fugir do caos. Por quatro anos, ele e uma equipe de engenheiros cronometraram o horário de pico em quatro das principais vias da Cidade: as Avenidas dos Bandeirantes e 23 de Maio, Marginais do Tietê e do Pinheiros. Em 2004, o relógio dos pesquisadores registrou que o congestionamento da manhã na Av. dos Bandeirantes levava 1h30 para se dissipar. No ano passado já eram 2h35. No início do estudo, a situação na Marginal do Tietê, que já era preocupante, piorou: as 2 horas evoluíram para 2h43. Segundo Resende, o aumento observado no período da manhã está ocorrendo também no pico da tarde. "A distância média entre o fim de uma lentidão e o início da outra é de 1h30, em média", disse. "Estimo que daqui a 5 anos, quem sobrevoar as principais avenidas de São Paulo vai observar a mesma situação das 7h às 19h." O pesquisador na área de transporte do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Alexandre Gomide concorda com Resende quanto à tendência de aproximação dos picos de congestionamento. Para ele, uma das soluções seria restringir o transporte individual. "O espaço viário é escasso e precisa ser controlado." Ele teme que, se nada for feito, quando São Paulo ''parar'' as pessoas irão em busca de soluções individuais. "Isso já ocorre: os mais ricos trocam carros por helicópteros. Os mais pobres chegam a se ajeitar na rua ou em albergues para não enfrentar o trânsito." Mesmo para quem não acredita num colapso, como o professor do curso de engenharia de Transportes da USP, Jaime Waisman, o futuro não parece muito animador. "Parar não vai, porque nos próximos anos teremos a conclusão do Rodoanel e da linha 4 do Metrô. Mas o trânsito de São Paulo nunca será normal." As informações são do Jornal da Tarde.